Mit sechs Spaten starteten die größte Wohnbaugesellschaft des Landes – die WET-Gruppe – das Land, die Gemeinde Frankenfels, das Bauunternehmen Anzenberger und das Planungsbüro Vonwald in das Projekt „Wohnbau im Ortskern von Frankenfels“.

Bürgermeister Franz Größbacher verwies auf die historische Bedeutung des unteren Marktes und auf die Zukunftspläne mit Wohnhausbau beim Markt 48 und dem Feuerwehrhausbau auf Markt 65 auf der anderen Straßenseite. Die „WET-Gruppe“ wird in den in den nächsten Monaten am Bauplatz im Ortskern ein Wohnhaus mit zwölf geförderten Wohnungen errichten. Die Wohnungen werden zwischen 55 und 74 Quadratemetern groß sein.

Michael Kloibmüller, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe, betonte, dass das soziale Engagement im Wohnbau und die Schaffung eines schönen „Zuhauses“, auch fernab von den Ballungsräumen für ihn an oberster Stelle stehe. Landtagsabgeordnete Doris Schmidl derweil: „Die Schaffung von leistbarem Wohnraum im Innersten des Tales ist eine zentrale Aufgabe der Politik.“