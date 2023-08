Glasfaser für 90 Prozent der Kirchberger Haushalte

Am Montag erfolgte der Spatenstich zum bereits angekündigten Breitbandausbau in der Gemeinde Kirchberg. Auftraggeber sind der Telekomanbieter Magenta und die Alpen Glasfaser GmbH. Der Start zu den Bauarbeiten erfolgte in der Kleinwaldsiedlung.

Damit ist Kirchberg eine von zehn Gemeinden in Österreich, wo diese Anbieter derzeit groß investieren. Im Endausbau sollen bis zu 90 Prozent des Gemeindegebietes mit Breitband-Internet versorgt werden. Die Arbeiten werden von der auf Glasfasernetze spezialisierten Firma Thoman & Fuchs Austria GmbH durchgeführt. Geschäftsführer Kennet Nilsson kam zum Ausbaustart sogar aus Schweden angereist, da die Firma international tätig ist. Projekt-manager Michael List informiert: „In der ersten Arbeitsphase wird die Leerverrohrung verlegt. Wenn ein größerer Bereich verbunden ist, wird die Glasfaser eingeblasen. Danach können interessierte Liegenschaften an das Netz von Magenta Telekom anschließen“. Der Gestattungsvertrag mit Magenta wurde vom Gemeinderat in der Juni-Sitzung genehmigt. Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) sagte damals: „Es ist eine große Chance für unsere Gemeinde, wenn wir den Breitbandausbau in dieser Intensität in so kurzer Zeit bekommen.“

Geschäftsführer Kennet Nilsson betont: „In Schweden wurde schon vor dreißig Jahren mit dem Glasfaserausbau gestartet. Fast 97 Prozent der Liegenschaften in Stadt und Land sind mit Breitbandinternet versorgt. Damit konnte die Landflucht gestoppt werden und viele sind wieder von der Stadt aufs Land übersiedelt.“