Am Frankenfelser Kirchturm nagt der Zahn der Zeit

Bei Arbeiten am Kreuz des Turms der Pfarrkirche Frankenfels vor einem halben Jahr wurde die ausführende Firma auf ein noch größeres Problem aufmerksam: Auch am Turm selbst sind Renovierungsmaßnahmen nötig. Die Pfarrgemeinde holte Kostenvoranschläge ein. Rund 140.000 Euro werden die Arbeiten wohl kosten. Ein Teil wird von Fördergebern, unter anderem der Diözese und dem Land NÖ, übernommen. „Aber rund 37.000 Euro werden wir selber tragen müssen“, sagt Pfarrgemeinderat Karl Hochfilzer. Denn die Kirche selbst ist Eigentum der Pfarrgemeinde, nur die Pfarrgründe gehören der Diözese.

Rund 30 bis 35 Meter ist der Kirchturm hoch, schätzt Hochfilzer. Dementsprechend aufwändig sind die Arbeiten - angefangen mit dem Aufstellen des Gerüsts. Geplant ist, dass diese im Frühjahr 2024 losgehen.

Flohmarkt für den Kirchturm

Über gewisse Geldmittel verfügt die Pfarrgemeinde Frankenfels. Denn der 2021 verstorbene Ortspfarrer Alois Brunner vermachte dem Pfarrheim einen Teil seines Vermögens. „Das war sein Lebenswerk“, sagt Hochfilzer. Um die Kosten für die Renovierung stemmen zu können, brauche es jedoch mehr.

Sämtliche Einnahmen der Pfarre werden nun für die Arbeiten am Turm gespart. Die nächste Möglichkeit, diese finanziell zu unterstützen, ist das Pfarrfest am 9. Juli. Im September wird zudem ein Flohmarkt stattfinden. „Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 11 Uhr kann man beim Pfarrheim Sachspenden für den Flohmarkt abgeben“, so Hochfilzer. Spielsachen, Kleidung, Bücher und verschiedenste andere Gegenstände werden entgegengenommen. Auch Möbel kann man spenden - hier bittet die Pfarrgemeinde jedoch, nur ein Foto zu bringen. Verkauft wird am 8., 9. und 10. September 2023 beim Pfarrheim.

„Wir suchen auch immer Freiwillige, die uns unterstützen - beim Flohmarkt und auch bei anderen Tätigkeiten“, sagt Hochfilzer. Beim Flohmarkt wird es beispielsweise Kaffee und Kuchen geben. Dafür ist die Pfarrgemeinde auf Kuchenspenden angewiesen.

Hochfilzer betont, dass die Einnahmen durch diese Vorhaben wohl nicht genug sein werden. „Uns muss noch etwas einfallen“, so der Pfarrgemeinderat. Die Pfarrgemeinde zieht in Erwägung, wie damals für die Renovierung des Kircheninneren, „Bausteine“ zu verkaufen und so weitere Spenden zu sammeln.

