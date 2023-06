Hilfe für Familie: Spendenübergabe in Ober-Grafendorf

Der achtjährige Roman leidet an einem seltenen Epilepsiesyndrom namens Doose-Syndrom. Drei Wochen vor seinem dritten Geburtstag wurde bei ihm Epilepsie diagnostiziert, und er war in den letzten fünf Jahren nie anfallsfrei. Aufgrund unkontrollierter Anfälle und starker Medikamente leidet er nun unter Entwicklungsverzögerungen, schweren Verhaltensproblemen und Muskelschwäche.

In den letzten fünf Jahren hatte Romans Mutter Monika Mühe, einen Vollzeitjob aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig um ihren Mann zu kümmern, der ebenfalls schwerbehindert ist und jetzt in einer Vollzeitpflegeeinrichtung lebt. Er hat verschiedene medizinische Probleme, die durch Morbus Crohn verursacht werden und es ihm unmöglich machen, für sich selbst zu sorgen.

Die restliche Familie wohnt alleine und mit mit Hilfe von Romans Oma einer Freundin von Monika bewältigt die Familie den Alltag so gut es geht. Leider gibt es für Roman keine Nachmittagsbetreuung, daher fällt es allen schwer, zur Arbeit zu gehen und zu Hause bei Roman zu bleiben, der 24-Stunden-Betreuung benötigt.

Das Geld, das der Familie zur Verfügung gestellt wurde, wird für Therapien, Arztbesuche und Medikamente für Roman verwendet. Dieses Jahr konnte sie kein Sommercamp für Roman finden, aber Tochter Linnea wird am Sommercamp teilnehmen, was für sie eine dringend benötigte Pause ist, da sie die Beschützerin ihres großen Bruders ist. Sie hat ihr ganzes Leben lang nur erlebt, dass ihr Bruder und ihr Vater krank waren, also musste sie schnell erwachsen werden und freut sich auf etwas Zeit für sich.

Deshalb übergaben die ÖVP Frauen Ober-Grafendorf mit Obfrau Gerlinde Stiefsohn und ihren Stellvertreterinnen Andrea Aigner und Elfriede Dür ihren Erlös des Ostermarktes in Höhe von 800 Euro an die Familie.