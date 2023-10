Mittelschule Frankenfels war dabei beim „European School Sports Day“

Der „European School Sports Day“ ist an teilnehmenden Schulen ganz dem Spaß an gemeinsamer Bewegung und Spielen gewidmet. Daran beteiligte sich auch die Mittelschule Frankenfels. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen Freude an Bewegung haben und diese auch in ihre Freizeit außerhalb der Schule mitnehmen, ist Direktor Rüdiger de Zordo überzeugt. Neben der körperlichen Fitness würden Spiele und Wettkämpfe auch soziale Kompetenzen schulen.

An der Mittelschule Frankenfels wurden rund um die Schule sieben spielerische Stationen aufgebaut, an denen sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen maßen. Beim Vierfüßlerlauf, Medizinballschocken oder Streichholzschachtel-Weitblasen waren die verschiedensten Fähigkeiten gefordert. Am Ende des Tages wurde im Klassenverband eine Siegerehrung abgehalten, bei der die siegreichen Teams kleine Preise erhielten.