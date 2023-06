Beachvolleyball-Turnier in Frankenfels

Der NÖAAB Frankenfels und der Sportverein Spuatzirkus veranstalteten am Beachvolleyballplatz im Freibad Frankenfels ein Beachvolleyballturnier der Extraklasse. Nicht weniger als 16 Mannschaftensorgten mit höchstem körperlichen Einsatz bei den zahlreichen Gästen für Begeisterung und waren somit Garant für ein gelungenes Sportevent. Darunter traten Jungsportler vom Nordischen Ausbildungszentrum in Eisenerz, vom Bundesoberstufengymnasium in Scheibbs und den Mittelschulen aus Kirchberg und Frankenfels an.

Im spannenden Finale setzte sich das routinierte „Oldie Team“ gegen die „Beachbananen“ durch und entschied den diesjährigen Bewerb für sich. Der dritte Platz ging an „Mein Lieblingsteam“. Die Veranstalter freuten sich über das große Interesse am Turnier und noch mehr darüber, dass die Sportbegeisterten schon heuer ihre Teilnahme an der Folgeveranstaltung im kommenden Jahr zusagten.