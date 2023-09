Fitness für Junge und Junggebliebene in Kirchberg

Bunt gemischt ist das Fitnessangebot der Sportunion Kirchberg: Das Erlebnisturnen für Kindergartenkinder ab dreieinhalb Jahren wird von Elena Taschl und Katharina Dullnigg an jedem Montag geleitet. Das Eltern-Kind-Turnen leitet Alexandra Siegmar. Weitere Angebote sind Spiel & Spaß für Volksschulkinder, Geräteturnen für Mädchen und Burschen, Dance Fit und Functional Fit sowie Schwimmen, Volleyball und Rücken Fit. Das Herrenturnen an jedem Dienstag leitet Markus Wieland. Das Fitnessprogramm an jedem Montag für die Damen organisieren Maria Wieland und Maria Hahn. Anni Hölzl wiederum leitet Nordic Walking. Das Wanderprogramm wird von Marion Becvar koordiniert.

Der nächste Wanderausflug findet am 12. Oktober zur Ybbstaler Hütte mit einer Gehzeit von 6 - 7 Stunden statt. Für die innere Harmonie samt Dehn- und Kräftigungsübungen bietet Ilona Buchmann an jedem Donnerstag Qi Gong und Tai Chi Chuan an.

Alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Sportunion unter: www.sportunion-kirchbergpielach.jimdo.com