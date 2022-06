Der Weg zur freien Stimme: Training mit Sturmlechner in Schwarzenbach

Werbung

Seit sieben Jahren lebt er in Deutschland und ist dort als Schauspieler erfolgreich, doch aufgewachsen ist er in Schwarzenbach im Pielachtal: Günther Sturmlechner.

Gute Stimme als Basis für erfolgreiche Kommunikation

Zwei Mal jährlich zieht es ihn in die alte Heimat zurück, um Zeit mit seinen Eltern zu verbringen, doch nicht nur: Jetzt hält er erstmals ein eintägiges Stimm- und Körpertraining im Turnsaal der ehemaligen Volksschule Schwarzenbach ab. Warum gerade hier, ist für ihn leicht erklärt.

„Ich kenne das Gebäude, da ich ja selbst da in der Schule war. Außerdem wollte ich den Menschen hier die Möglichkeit bieten, an so einem Workshop teilzunehmen“, erzählt er, denn dieser richtet sich an alle, die gerne mit ihrer Stimme arbeiten oder im Job darauf angewiesen sind. „Das kann ein Manager sein, eine Lehrerin oder ein Coach“, erklärt er, dass das Seminar offen für alle sei.

Natürlich eigne es sich auch für Schauspielinteressierte. Eine gute Stimme ist Basis für erfolgreiche Kommunikation, sei es nun im Beruf oder auch im Privatleben.

„Unsere Stimme kann durch gezielte Übungen verbessert werden.“ günther Sturmlechner Schauspieler

„Wir nehmen oft unbewusst Verspannungshaltungen ein und das wirkt sich negativ auf unsere Stimme aus“, weiß er. Atmung spiele am Weg zur perfekten, gelösten Stimme eine zentrale Rolle. „Unsere Stimme begleitet uns in vielfältigen Situationen des Alltags. Sie kann durch gezielte Übungen verbessert werden“, schildert Sturmlechner.

Ein erster Schritt sei, sich der eigenen Stimme und ihrer Wirkung bewusst zu werden. Durch praktische Stimm- und Körperübungen erhalten die Teilnehmer Anknüpfungspunkte, sodass sie ihre Stimme trainieren können.

Günther Sturmlechner studierte Schauspiel an der Gustav-Mahler-Privatuniversität in Klagenfurt und arbeitete als Ensemblemitglied am Theater Rudolstadt in Thüringen. Momentan studiert er an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale) Sprechwissenschaft und schreibt seine Masterarbeit über die Talmi-Methode®, einer Körperarbeit für Performance-Künstler, Sänger und praktizierende jedweder Kampfsportart.

Hospitationen führten ihn an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und die Musik und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Eine seiner Lieblingsrollen auf der Bühne bislang war Franz Moor, der Bösewicht, aus Friedrich Schillers „Die Räuber“.

