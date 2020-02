Auch in diesem Jahr lud die ÖVP in St. Margarethen zum traditionellen Kindermaskenball. Treffpunkt für Alt und Jung war im Gasthaus Planer in Rammersdorf. Mit Musik und lustigen Einlagen tauchten zahlreiche Kinder und Erwachsene ins Faschingsvergnügen ein. Ob Prinzessin, Pirat oder Clown - Hauptsache bunt!