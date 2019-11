Viele Veränderungen stehen im Pielachtal und in St. Margarethen bei der nächsten Gemeinderatswahl an. Bürgermeister Franz Trischler wird nach drei Perioden nicht mehr zur Wahl antreten. Neue Spitzenkandidatin wird Brigitte Thallauer. Trischler zieht nach 15 Jahren als Gemeindeoberhaupt von St. Margarethen positive Bilanz.

„Nach 15 Jahren ist es eine gute Zeit aufzuhören. Ich werde im Jänner 68 Jahre alt, wenn ich an Brigitte Thallauer übergebe“, erklärt Trischler, der mittlerweile seit 30 Jahren im Gemeinderat tätig ist. „Wir haben in der Gemeinde viel verändert und erneuert. Wenn ich zurückblicke, erfüllt mich das mit Zufriedenheit und sogar ein bisschen mit Stolz“, so der Ortschef. Ein Meilenstein war der Umbau der ehemaligen Post zum Lebensmittelgeschäft. „Damit wurde die Lebensqualität im Ort sofort verbessert“, ist Trischler überzeugt. Die Schaffung von Wohnraum (40 Wohnungen und Reihenhäuser entstanden in 15 Jahren) war ebenso Thema wie die lebenswerte Neugestaltung des Gemeindezentrums.

„Wir haben hier in wenigen Metern Gehweite Post, Bürgerbüro, Bankomat, Gasthäuser, das Kulturcafé, Frisör und eine Fußpflege. So ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt entstanden“, ist der Bürgermeister überzeugt. Aber auch die Einführung von Straßennamen im Hauptort war Trischler ein Anliegen: „Das ist besonders wichtig für Lieferanten, Besucher und natürlich bei Notfällen für die Rettung.“ Funcourt, Spielplatz, Kanal und Trinkwasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet zählten weiters zu seinen ersten wichtigen Themen.

Die Gemeindeentwicklung hat einen wichtigen Stellenwert, betont Trischler. Deshalb bietet die Gemeinde als eine der ersten im Bezirk Tagesbetreuung ab einem Jahr an, sowie den Kindergarten und für Volksschulkinder einen Hort zur Nachmittagsbetreuung.

Zusammenarbeit mit Fraktionen war gut

Bei all den umgesetzten Projekten verweist Trischler immer wieder auf die vorbildliche Zusammenarbeit im Gemeinderat, sowie auf die Unterstützung der „tüchtigen Gemeindemitarbeiter und Gemeindemitarbeiterinnen“. „Die Vizebürgermeisterin hat mich unterstützt, auch ich werde meine Nachfolgerin gerne unterstützen. Außerdem möchte ich Hannes Kremser, dem Leiter der SP-Fraktion, Danke sagen: Er hat gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg funktionieren kann“, hebt Trischler wehmütig hervor. Denn in den letzten 15 Jahren sei ihm um keine Stunde leid gewesen. Nun freut er sich aber auf mehr freie Zeit für seine Gattin Elfi, die Kinder und Enkelkinder sowie für Hobbys wie Golf und die Jagd. „Besonders freue ich mich auf das Lesen meiner vielen Bücher, die ich sehr vernachlässigt habe.“