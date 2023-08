Gendern: Dringlichkeitsantrag sorgte für Unmut im Gemeinderat

In der letzten Gemeinderatssitzung brachte Richard Wagner, der einzige blaue Gemeinderat in St. Margarethen, den Dringlichkeitsantrag „Einfache, verständliche und einheitliche Sprachregeln in der Gemeindeverwaltung“ ein. Darin forderte er den Verzicht von Genderstern, Binnen-I, Gendergap und sonstigen Sonderzeichen. Stattdessen solle man Doppelnennungen – also zum Beispiel „Bürgerinnen und Bürger“ – schreiben. Ersteres sei nämlich „eine Verschandelung der deutschen Sprache, die niemandem was bringt“.

Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (ÖVP) betonte auf Nachfrage der NÖN, dass in der offiziellen Gemeindekommunikation ohnehin nur Doppelnennungen benutzt würden, wie Wagner fordert. Den FPÖ-Gemeinderat stört jedoch, dass es dazu keine offiziell festgehaltenen Regeln gibt.

In der Gemeinderatssitzung stimmte neben Wagner selbst nur einer der beiden SPÖ-Gemeinderäte, Josef Mayer, dem Antrag die Dringlichkeit zu, also wurde der Antrag nicht auf die Tagesordnung gesetzt. „Mein Zugang ist, dass Dringlichkeitsanträge wirklich dringlich sind”, sagt Thallauer. Den Antrag im Vorhinein regulär auf die Tagesordnung zu setzen, hatte Wagner nicht versucht.

Für den FPÖ-Gemeinderat unverständlich ist, dass der Dringlichkeitsantrag abgelehnt wurde, obwohl sich dieser stark an den Vorgaben der schwarz-blauen Landesregierung orientiert. Der Grund, warum der Antrag abblitzte, sei „rein politisch“: „Wenn der Blaue was sagt, dann wird der niedergestimmt.“ Parteipolitik habe seiner Ansicht nach nämlich nichts im Gemeinderat verloren. Jedoch betont er auch, Bürgermeisterin Thallauer mache normalerweise einen „super Job“.