Jeder Tag ein Ehrentag: Duo will Vatertag mehr etablieren

Werbung

„Die Schlafstunden werden weniger, ich bin viel in Bewegung, aber ich bin stolz, Vater zu sein“, sagt Vizebürgermeister Reinhard Rausch.

Er ist wieder Papa geworden. Am 12. Juni wird er mit seiner Familie den Vatertag feiern. Landtagsabgeordnete Doris Schmidl und er wollen mehr auf die Bedeutung dieses Tages hinweisen. „Ich finde, der Vatertag sollte einfach mehr etabliert werden und mit der Bedeutung des Muttertages gleichgestellt werden“, meint Schmidl.

Was für beide klar ist: Keinesfalls sollte man Väter nur an diesem Tag hoch leben lassen. „Man sollte prinzipiell mehr an die Papas denken“, meinen sie. Rausch betont, dass Papasein herausfordernd ist, aber das ist es ihm wert: „Wenn man sein Kind zum ersten Mal im Arm hält, wird einem bewusst, dass man nicht nur mehr für sich selbst verantwortlich ist, sondern auch für einen Neuling auf unserer Welt.“

In Österreich wird der Vatertag seit 1955 begangen und immer am zweiten Sonntag im Juni gefeiert.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.