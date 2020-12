Er gilt als Urgestein des niederösterreichischen Pressehauses: Herbert Fuchs.

Der 61-jährige St. Margarethener tritt den Ruhestand an. Er hatte im Unternehmen eine ebenso herausfordernde wie bedeutende Funktion inne: die Leitung der Anzeigenproduktion. Das heißt, Werbeschaltungen nach den Wünschen der Kunden gestalten und diese für das EDV-interne System der NÖN und BVZ (Burgenländische Volkszeitung) aufzubereiten. „Liebe zur Grafik und Faszination für das Entstehen einer Zeitung gehören da dazu“, betont er. Sein Berufseinstieg führte ihn gleich ins Pressehaus. Von Anfang war er in der Produktion tätig. Sein Schwerpunkt: grafische Gestaltung. Aufgewachsen ist Herbert Fuchs in Pyhra, besuchte hier die Volks-, Hauptschule und das Poly in St. Pölten, bis er 1974 die Lehre als Schriftsetzer im Pressehaus begann.

Mehrere hundert Inserate pro Woche

„Damals gab es den sogenannten Bleisatz. Das hat sich mit dem Einzug der EDV geändert“, erzählt er. Auch die Lehre des Schriftsetzers gibt es nicht mehr. Es folgte die Berufsbezeichnung „Typografiker“ und ab den 1990er-Jahren nannte man seinen Arbeitsbereich „Druckvorstufe“. In dieser Abteilung zu arbeiten, erfordert Einsatzbereitschaft. „Das waren rund 300 bis 400 Inserate pro Woche, die wir in unserem Team gestaltet haben“, schildert Fuchs. Zehn Jahre leitete er die Anzeigenproduktion, davor war er 15 Jahre stellvertretender Leiter. „Ohne Computer geht nichts mehr“, betont er. Die Arbeit von einst und jetzt könne man nicht vergleichen. Die EDV brachte mehr Vor- als Nachteile. Die Arbeit wurde leichter, das Team aber kleiner. Fuchs: „Heute können fünf Leute die Arbeit von einst 15 bis 20 Leuten erledigen.“ Nach dem Abbau der letzten Urlaubstage samt Zeitausgleich ist er mit 1. Juni endgültig im Ruhestand.

Nachfolgerin wird seine Kollegin Simone Schröder.