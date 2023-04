Pfarrheuriger wurde gestürmt

Pfarrhof- und Veggieplatte, Presskopf, Brote, verschiedene Aufstriche und tolle Mehlspeisen – den zahlreich erschienenen Gästen mundete es hervorragend. Besonders das Frühstücksbuffet am Sonntag nach dem Gottesdienst wurde regelrecht gestürmt. Mit gemütlichen Heurigenliedern unterhielten die „Kirchenschrammeln“ in Person von Pfarrer Franz Xaver Hell auf der Steirischen Harmonika und Michaela Schober aus Hürm. Organisation und Vorbereitung lagen in den Händen von Monika und Peter Schuhmeier sowie ihrer Familie. Dazu unterstützte ein sehr engagiertes Team in der Küche, Weinschank, Service und Abwasch.

