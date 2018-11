178 „Kilometer-Radler“ fuhren in sechs Monaten mehr als 240.000 Kilometer. Geld kommt Caritas-Werkstätte zugute.

Mit einer gemeinsamen Radausfahrt von St. Margarethen nach Hürm besiegelten die Teilnehmer das diesjährige Kilometer-Radln. 30 Radler genossen bei warmem Herbstwetter den Pedal-Ausflug mit Pfarrer Franz Xaver Hell, dem Präsidenten des Union Radclubs St. Margarethen (URC).

Im Zuge des Kilometer-Radlns hatten 178 Teilnehmer von Anfang April bis Ende September insgesamt 243.342,24 Kilometer erradelt – aneinandergereiht würde dafür ein Radler sechs Mal rund um die Erde fahren. Die gefahrenen Kilometer wurden wie in den vergangene vier Jahren in Sammelpässe eingetragen und Anfang Oktober in den St. Margarethner und Hürmer Gemeindeämtern gesammelt.

Präsident Pfarrer Franz Xaver Hell, Bürgermeister Johannes Zuser aus Hürm und Bürgermeister Franz Trischler aus

St. Margarethen sowie die Organisatoren Petra Gastecker und Manfred Gundacker konnten das tolle Ergebnis beim Abschluss im Gasthaus Schwaighofer-Zainer präsentieren.

Dabei wurden auch als Gastgeschenke Holzpokale in Form eines Radfahrers, Urkunden und Torten ausgetauscht. Danach wurden sechs Gutscheine verlost und eine der beiden Toren gleich verspeist.

„Erradeltes“ Geld für Caritas-Werkstätte

Im Anschluss ging es nach St. Margarethen, wo beim Gasthaus Schmidl weitere Teilnehmer warteten und die Gesamtsumme der geradelten Kilometer und eine alphabetische Liste aller Teilnehmer mit den jeweils geradelten Kilometern präsentierten. Die Aktion diente auch bei der fünften Auflage einem sozialen Zweck: Der URC und die Gemeinde Hürm spendeten pro 1.000 gefahrenen Kilometern zwei Euro für ein soziales Projekt. Der Betrag wird noch durch im Gasthaus Schmidl gesammelte Spenden sowie Spenden der Landjugend Hürm, der Gemeinde St. Margarethen und des Teams „Across Austria 2017“ aufgerundet – der Endbetrag wird an die Caritas-Werkstätte in St. Leonhard am Forst übergeben.

Mit Weißwürsten, Brezen und kühlen Getränken klang das kilometerreiche Abschlussfest dann gemütlich aus.