Am Sonntag war die Regen- und Hochwasser Situation in ganz Niederösterreich noch sehr angespannt. Bis in die späten Abendstunden blieb St. Margarethen an der Sierning verschont. Dann gab es jedoch gleich zwei Einsätze: Einerseits mussten die Florianis nach Rametzhofen in die Nachbargemeinde Bischofstetten ausrücken, ebenso nach Türnau. Auch die Feuerwehr Weinburg kam zur Unterstützung nach Rametzhofen hinzu.

In Türnau ging der Bach über, wodurch es zu mehreren Verklausungen im Bereich von Garagen und Hallen kam. Zum Wegpumpen der Wassermassen setzte die Feuerwehr eine Tauchpumpe ein. Meldungen aus Nachbargemeinden, dass die Sierning über die Ufer getreten sei, bestätigten sich laut Feuerwehr nicht.

Bei den Unwettern wurde auch die Pielachterrasse der Tanzbar Bolleros in Mainburg überschwemmt. Gröbere Schäden blieben aber aus, sodass am 24. Juli bereits die nächste Veranstaltung über die Bühne gehen kann.