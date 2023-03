Pielachtal passt sich an

Temperaturextreme, Starkregen, Hangwasser oder Trockenheit – die Auswirkungen des Klimawandels sind spürbar und werden künftig mehr. Das Pielachtal ist „Klimawandel-Anpassungsmodellregion“, kurz Klar!-Region. Ziel ist es, sich gemeinsam mit der Bevölkerung auf die geänderten Bedingungen vorzubereiten.

Lotte Riesenhuber, zuständige Projektmanagerin der Kleinregion Pielachtal, hat dazu einige Aktionen geplant. In den Gemeinden Frankenfels und Schwarzenbach führt sie zusammen mit der ENU „Vorsorgechecks Naturgefahren“ durch. „Dadurch machen sich die Gemeinden Gedanken, wo sie gut gerüstet sind und wo Handlungsbedarf besteht“, erklärt sie. In Ober-Grafendorf war sie schon und lobt das lokale Engagement: „Nicht nur der Bürgermeister, sondern alle Mitarbeiter haben ein Gespür für die Zusammenhänge.“

Bewusstseinsbildung: Wert von Trinkwasser

Mit den kleinen Talbewohnerinnen und Talbewohnern will sie sich das Thema Trinkwasser vornehmen. Sie selbst sei in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass man mit Ressourcen sorgsam umgehen muss. „Ich glaube, das ist verloren gegangen, weil Wasser vermeintlich im Überfluss vorhanden ist“, befürchtet sie. In Workshops und einem Kreativwettbewerb werden sich Volksschulkinder aus Hofstetten, Weinburg, Rabenstein, Tradigist und Frankenfels daher mit Ressourcenschonung und nachhaltiger Wassernutzung beschäftigen.

Außerdem organisiert Riesenhuber am Samstag, 17. Juni, die Veranstaltung „G´sund im Klimawandel“ im TEH Kräuterschaugarten Weinburg. Highlights sind etwa ein Vortrag der österreichischen Meteorologin und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb oder das Klimakabarett „Der 8. Tag“.

