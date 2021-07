Seit 1. Juli steht er bereit: der Hoi-mi-Rabe – das E-Fahrzeug der Marktgemeinde Rabenstein, das als neues umweltfreundliches Verkehrsmittel im Ort unterwegs sein könnte. In den ersten Tagen gab es noch keine Fahrt. „Es wird noch einige Tage andauern, bis es so richtig anläuft“, meint Erwin Lössl, Obmann des Hoi-mi-Rabe-Vereins, der den E-Fahrtendienst organisiert.

Er ist aber zuversichtlich, dass sich das bald ändert. „Wir werden das Angebot in den kommenden Tagen verstärkt bewerben, in dem wir mit dem Fahrzeug im Ort einfacher präsenter sein wollen. Wir werden an den Haltestellen länger verweilen“, kündigt er an. Ehrenamtliche Fahrer gibt es derzeit genug.

Der Hoi-mi-Rabe fährt täglich von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 19.30 Uhr, samstags zwischen 8 und 19.30 Uhr und am Sonntag zwischen 8 und 14 Uhr. Nutzen kann ihn jeder, der dem Hoi-mi-Rabe-Verein beitritt. Dieser hat bereits 35 Mitglieder, weitere werden dennoch gesucht. „Dafür muss man nicht Rabensteiner sein“, sagt Lössl. Mitglied kann man ebenfalls werden, wenn man hier Zweitwohnsitzer ist oder gerne nach Rabenstein kommt, um hier Unternehmungen zu machen. Hunde und andere Haustiere dürfen nicht mittransportiert werden.

Die Jahresmitgliedschaft beträgt 25 Euro; die Einzelfahrt für Erwachsene kostet zwei Euro, für Kinder einen Euro. Außerdem gibt es ein Spezialangebot zu einem Jahrespreis von 180 Euro – dabei sind zudem die Fahrten inklusive. Die Anmeldung für das Service erfolgt unter 0677/64600414.