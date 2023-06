Kultursommer Kirchberg: Begeisterung beim Musikschulkonzert

Vollbild

Mit dem Song "Mr. Forgettable" begeisterten Elena Fuchsbauer und Cajus Weiser mit Gesang und Gitarre beim Musikschulkonzert in der Kirchberghalle die fünfhundert Besucher. Im Rahmen des Konzertes wurde der "Kultur.Sommer.Kirchberg 2023" eröffnet. Ausgezeichnet wurden Friedrich Daxböck (Schlaginstrument) und Konstantin Foitl (Tenorhorn, Übertrittsprüfung in die Mittelstufe, vorne) und Theresa Dengler (Querflöte, Oberstufe, 3. v. r.). Gratuliert haben Friedrich Anzenberger, Friedrich Ofenauer, Bürgermeister Franz Singer und die Musiklehrkräfte Karin Grubner, Adelheid Dengler und Erich Kirchner. Nathalie Kapeller, hier mit Musiklehrerin Andrea Aschenbrenner, zeigte am Klavier ihr großes Talent. Nationalrat Friedrich Ofenauer (4. v. l.) eröffnete den "Kultur.Sommer.Kirchberg". Mit dabei waren Bürgermeister Anton Grubner, Vize Severin Zöchbauer, Musikschulleiter Friedrich Anzenberger, Dirndlprinzessin Lisa Egger, Bürgermeister Franz Singer, Geschäftsführender Gemeinderat Günter Graßmann, Bernhard Zöchbauer und Volkschuldirektor Gerrit Hübl. Bei der Tanzvorführung waren auch die Eleven Mirjam und Jessica im Einsatz. Mit schwungvollen Worten eröffnete Nationalrat Friedrich Ofenauer den "Kultur.Sommer.Kirchberg 2023" im Rahmen des Musikschulkonzertes. 50 Mitwirkende waren beim Musikstück "Tribut von Panem" im Einsatz mit Kinderchor, Musikschulorchester, Gesangssolisten, Street Dance, Chören und Steirischen Harmonikas.

