Neue Leitungen und eine zweite Brücke: Wünsche der Kirchberger FF

In der jüngsten Mitgliederversammlung der FF Kirchberg formulierte Kommandant Josef Flieger einige Wünsche an die Gemeinde. Die NÖN hat Bürgermeister Franz Singer und Altbürgermeister Anton Gonaus um eine Stellungnahme zu den Punkten gebeten.

Verbesserung der Trinkwasserversorgung

Aus Sicht des Kommandanten muss das Kirchberger Leitungsnetz nicht nur saniert, sondern erneuert werden. „Die Leitungen sind veraltet“, ist er überzeugt. „Wir haben eine der ersten Ortswasserleitungen, die im Tal errichtet wurde“, bestätigt der Bürgermeister.

Ebenso wie der Altbürgermeister wendet er jedoch ein, dass in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung durchgeführt wurden. Darüber hinaus befasse sich ein neuer Ausschuss mit dem Thema Wasserversorgung.

Verbesserung der Löschwasserversorgung

Flieger kritisiert zudem die Wasserleistung der Leitungen. „Wenn die Leitung zu klein ist und zu wenig Wasser kommt, dann ist das grade im Industriegebiet fahrlässig“, meint er. Aus seiner Perspektive sei das Thema daher sehr dringlich. „Man kann die Dimension der Leitungen nicht ausweiten“, erinnert sich Gonaus an Diskussionen aus seiner Amtszeit.

Abgesehen von den Kosten leide darunter die Wasserqualität. Stattdessen schlägt er, speziell im Industriegebiet, neue Entnahmemöglichkeiten für Pielachwasser vor. „Das ist eine Trinkwasser-, keine Löschwasserversorgung“, erklärt auch der amtierende Bürgermeister. Trotzdem sei die Leistung an den Hydranten im Zuge der Versammlung bereits gesteigert worden. Außerdem verweist er ebenfalls auf den Fluss.

Verkehrskonzept und eine zweite Brücke

„Wir haben Fahrzeuge, die Lkws sind. Es ist problematisch, wenn wir nicht durchkommen“, erinnert Flieger. Zum einen gebe es Engstellen in den Gemeindestraßen, etwa durch parkende Autos in der Stolzgasse oder beim neuen Wohngebiet in der Mariazellerstraße.

Zum anderen fehle eine zweite Brücke in Zentrumsnähe, die für Schwerverkehr zugelassen ist. Er wünscht sich daher ein Verkehrskonzept für die Gemeinde. Bei Neuerschließungen gebe es ohnehin Vorgaben vom Land, erklärt der Bürgermeister. „Darüber hinaus müssen wir natürlich noch besser werden in den Engstellen, da hat die Feuerwehr sicher nicht unrecht.“ Allerdings gebe es in Schwerbach und an der Gemeindegrenze zu Rabenstein je eine Brücke, um im Ernstfall auszuweichen.

Mehr Gemeindebedienstete bei der Feuerwehr

Viele Kameraden pendeln, daher ist die Einsatzbereitschaft der FF Kirchberg tagsüber eingeschränkt. Laut Flieger können andere Gemeinden dieses Defizit durch Gemeindebedienstete ausgleichen. „In Kirchberg sind nur zwei Personen bei der Feuerwehr. Alle anderen drücken sich seit Jahren davor, mitzuhelfen“, moniert er. Der Wunsch sei berechtigt, entgegnet Singer, seit Jahren bekannt und bereits Teil aller Bewerbungsverfahren. Aber: „Zwingen kann auch der Bürgermeister niemanden.“

Umstellung auf LED im Feuerwehrhaus

Außerdem steht die LED-Umstellung im Feuerwehrhaus noch aus. „Das ist etwas, was die Gemeinde eigentlich von sich aus betreiben sollte. Es gibt ständig Berichte, wo in Gemeindegebäuden umgestellt wird.“ Die Floriani haben angeboten, die Arbeiten ehrenamtlich zu übernehmen. Nur die Finanzierung müsse die Gemeinde übernehmen. „Aber ich denke, das ist kein Problem. Das ist eigentlich schon zugesagt“, schließt Flieger.

In diesem Punkt sieht der Bürgermeister eine Bringschuld der Feuerwehr. Die Gemeinde erstelle ein Finanzierungskonzept, sobald eine Aufstellung vorliegt, was benötigt wird.

Verbessertes Krisenmanagement

„Wir hatten mehrmals einen Krisenstab wegen der problematischen Wasserversorgung. Da bin ich als Kommandant alleine gestanden“, merkt der Kommandant an. Aus seiner Sicht fehlen eine breitere Aufstellung und die Vorbereitung auf verschiedene Szenarien. Laut Singer gibt es bereits Pläne, etwa für Blackout oder Hochwasser. „Man kann natürlich alles mit einem Krisenstab versehen. Aber es werden vermutlich dieselben Personen sein, die sich treffen müssen“, entgegnet er.

Laut Gonaus wurde während seiner Amtszeit – in Abstimmung mit der FF – ein Katastrophenschutzplan erarbeitet. Dieser liege circa seit 2014 auf der Gemeinde auf. „Ich wüsste nicht, wo etwas gefehlt hätte, und habe nie einen zusätzlichen Wunsch von der Feuerwehr gehört“, erinnert er sich. Allerdings müssten solche Pläne immer wieder erneuert werden, weil sich etwa die Betriebe ändern.

Sicherheit geht vor

