Hartl & Stöckl: Ein Geburtstagslied für die Pielachtalbahn

Schon seit der Entstehung der Blues-Musik in den Südstaaten der USA, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, waren Eisenbahnen eine Inspirationsquelle. Interpreten erzählen Geschichten von nächtlichen Bahnfahrten quer durch die Bundesstaaten. Florian Hartl und Harry Stöckl, beide in der Region bekannte Musiker, die unter anderem bei den „Gallows Fellows“ mitwirken, haben sich nun ebenfalls von der Eisenbahn inspirieren lassen, nur ist die „great big town“ - die Stadt, die am Ende der Reise steht, nicht Chicago, sondern St. Pölten.

Hartl wohnt selber nahe der Mariazellerbahn. Oft geht er entlang der Strecke laufen, so ist ihm auch die Idee für den Song „Steam Train Blues“ gekommen. Der Song erzählt eine Geschichte, die wohl vielen bekannt vorkommt: Man sieht eine hübsche junge Frau, die ebenfalls täglich mit dem selben Zug fährt - aber sie anzusprechen, traut man sich nicht. Inspiriert ist der Song teils von Hartls eigener Schulzeit. Denn bereits als Teenager wohnte er in Ober-Grafendorf und pendelte mit dem Zug nach St. Pölten, wo er zur Schule ging. Die Fahrt mit der Mariazellerbahn bedeutete für ihn ein gewisses Maß an Freiheit, zwischen Schule und daheim, bei den Eltern. Eine Zeit, um sich ohne Aufsichtpersonen zu unterhalten. „Wenn ich so zurückdenke, dann gibt es schon die eine oder andere Beziehung, die sich hauptsächlich im Zug abgespielt hat“, erinnert sich der Musiker. Er habe die Fahrten mit der Mariazellerbahn grundsätzlich als sehr angenehm empfunden, „außer ganz am Anfang, als es noch die alten Garnituren, und die Raucherabteile, gab“.

Aufgenommen hat Hartl den „Steam Train Blues“ letztendlich gemeinsam mit Harry Stöckl, der die Gitarrenspuren einspielte. Ursprünglich war der Song für ein anderes Bandprojekt geplant. Da das aber dann doch nicht zustande kam, nahm sich das Duo das 125-jährige Jubiläum der Pielachtalbahn - des ersten Streckenabschnitts der heutigen Mariazellerbahn, von St. Pölten nach Kirchberg - zum Anlass, den Song zu veröffentlichen. „Ich bin ein großer Freund der Nostalgiebahn - die Dampflok taugt mir“, sagt Hartl.

Der original Mariazeller Heißdampf-Lok Mh.6. widmete Hartl eine Zeile im Song: „You gotta get your kicks riding on the Mh.6“ - eine Anspielung auf den bekannten Song „(Get Your Kicks on) Route 66“, der unter anderem von Bing Crosby und den Rolling Stones interpretiert wurde. Hartl erklärt die Zeile so: „Wenn man sich darauf einlässt, ist eine Fahrt mit dem Nostalgiedampfzug und der Mh.6 ein unvergessliches Erlebnis“.

Anhören kann man den Song auf dem Soundcloud-Profil von Hartl & Stöckl. Sehr bald wird er auch auf allen anderen gängigen Plattformen streambar sein.