Friedensboten sind wieder im Pielachtal unterwegs

Los geht es mit den Sternsingern in Ober-Grafendorf und Weinburg am 28. und 29. Dezember. In Loich und Tradigist ziehen die Boten am 29. Dezember von Haus zu Haus.

Nach Schwarzenbach kommen sie am30. Dezember.

Am 2.und 3. Jänner besuchen die Sternsinger alle Haushalte in Hofstetten-Grünau . In Rabenstein kommen die Sternsinger gegen Voranmeldung am 3. Jänner. Anmeldungen sind möglich bei: Karl Grumböck (0676 5749463), Michaela Riedl (0676 9231516) und Karl Scheikl (6076 6511346).

In Kirchberg und Frankenfels sind die Sternsinger am 2., 3. und 4. Jänner unterwegs.

Den Abschluss machen die Sternsinger in St. Margarethen , wo sie am 5. Jänner unterwegs sind.

In vielen Gemeinden gibt es am Freitag, 6. Jänner, auch einen Dankgottesdienst für die Sternsinger, beziehungsweise eine Dreikönigsmesse. In Weinburg, Rabenstein, Frankenfels und Grünau findet diese um 8.30 Uhr statt, in Ober-Grafendorf, Kirchberg, Schwarzenbach und Loich um 10 Uhr.