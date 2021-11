Weinburger WC ohne Chemie: Öklo am Kunstbahnhof Klangen

Wer kennt ihn nicht, den Drang dringend auf die Toilette zu müssen, aber keine ist in Sicht. In Weinburg möchte man dem nun Abhilfe schaffen, zumindest am Kunstbahnhof in Klangen. Dort installierte die Gemeinde ein öffentliches Klo: Eine Komposttoilette, die ohne Chemie auskommt, ein ÖKlo.

Die Komposttoilette entwickelte ein Start-up aus Wolkersdorf. Nach dem Toilettengang wird die Hinterlassenschaft mit Streu-Sägespänen bedeckt, diese binden den Geruch. Die Mitarbeiter des Bauhofs Weinburg verlegten die Bodenplatten und den Zugang.

Das neue Klo ist barrierefrei zugänglich. „Kurz nach der Aufstellung wird das Öklo schon gerne angenommen. Sei es von Pilgern auf der Durchreise, Bahnreisenden, Spaziergängern oder Besuchern des Kunstbahnhofes. Es soll auch den Jugendlichen dienen, die den Bahnhof immer wieder als Treffpunkt nutzen“, sagt Vizebürgermeister Michael Strasser.