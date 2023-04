Ober-Grafendorfer Hauptplatz im Endspurt

Heuer stehen in der Gemeinde wieder zahlreiche Straßenbauprojekte und Sanierungen an. Ein kleiner Überblick über die Vorhaben.

Ins Finale geht die Hauptplatzgestaltung. Dabei folgt der Anschluss bis zur Kirchengasse, der als Geh- und Radweg im bekannten Tegula-Pflaster-Stil gestaltet wird. Die bestehenden Parkplätze bleiben erhalten. Ausständig sind noch einige Grünflächengestaltungen und die Pflanzung des Christbaumes.

Radweg Rennersdorf: Umgesetzt wird das Stück nach der Firma Rubner bis zum Übergang in Rennersdorf. Herausfordernd ist, dass es dort eng und steil ist und auch aufgrund von Tempo 100 es eine ziemlich gefährliche Stelle ist. Deshalb kaufte die Gemeinde ein Grundstück, damit der Radweg breiter gestaltet werden kann.

Leitungssanierungen: In Ebersdorf folgt die Wasserleitungsabschnittssanierung „Abschnitt 19“. Dieser erstreckt sich von der Raimundgasse bis zur Dorfstraße und quert auch die Landstraße. In Fridau und in der Maurergasse werden ebenfalls Leitungen getauscht.

Weitere Instandhaltungen: In Willersdorf bei den Neubauten soll ein Umkehrplatz entstehen. Die Nebenflächen sollen im Drain Garden Stil gestaltet werden. In Kotting wird der alte Holzpavillon durch eine neue Bushaltestelle erneuert. Das Bachbett des Grubbaches zwischen den Gemeinden Ober-Grafendorf und Weinburg wird hinsichtlich des Hochwasserschutzes breiter.

Neue Fundamente für die neuen Glascontainer stehen ebenfalls in der Gestaltung an. Fortgesetzt werden auch die Erneurungen der Straßenmarkierung aus dem letzten Jahr, die wegen der Witterung verschoben werden mussten. „Den genauen Zeitplan und die Kosten für die Vorhaben können wir noch nicht kommunizieren“, meint Thomas Zeilinger, Ausschuss aus der Gemeindeentwicklung und Tiefbau.

