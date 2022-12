Winterdienst im Pielachtal ist gewappnet für Eis und Schnee

Der Winter hielt am Wochenende Einzug im Lande. Das Team der Straßenmeisterei Kirchberg war in voller Besetzung im Einsatz, um die Straßen sicher zu halten.

Rund 650 Tonnen Salz hat die Straßenmeisterei Kirchberg eingelagert. Dazu kommen etwa 1.500 Tonnen Splitt. Gesalzen wird vor allem die B 39, die davon abzweigenden Straßen werden im Regelfall gesplittet. „Sollte es eisige Stellen geben, wird dort natürlich nach Bedarf gesalzen“, sagt Jürgen Träxler, der neue Leiter der Straßenmeisterei Kirchberg.

Das 30-köpfige Team der Straßenmeisterei sorgt dafür, dass die Straßen auch im Winter sicher sind. Unterwegs ist es dafür in drei Lkws, einem Unimog-Fahrzeug und drei Frächtern. Während der Winterperiode ist täglich von 2 Uhr morgens bis 22 Uhr abends ein Streckendienst unterwegs, um die Fahrbahnbedingungen im Auge zu behalten. „Wir sind auch im ständigen Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betont Träxler.

Auch, wenn die Winter in den letzten Jahren meist nicht so schneereich ausgefallen sind, sind dafür andere Herausforderungen in den Vordergrund gerückt. Konkret die kürzeren Frost-Tau-Perioden. „Das unbeständige Wetter und die damit verbundenen Temperaturschwankungen erfordern regelmäßige Streueinsätze“, erklärt Träxler.

An die Verkehrsteilnehmer appelliert der Straßenmeister: „Bitte seien Sie vorbereitet, beachten Sie die Winterreifenpflicht, und passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen an.“

