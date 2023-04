Temporeduktion im Pielachtal: „Schwarze Schafe gibt es überall“

Temporeduktionen sind derzeit in aller Munde. Doch Diskussionen um Geschwindigkeitsbegrenzungen sind im Pielachtal nicht neu – im Gegenteil.

Ziemlich früh dran war etwa Loich: Schon seit mehr als 20 Jahren gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Ortsgebiet und in der Siedlung. Damals gab es allerdings noch keinen Kinderspielplatz in der Siedlung. Laut Bürgermeister Anton Grubner (ÖVP) sollte das Tempolimit die Sicherheit für die Kinder erhöhen, die die Straßen zum Spielen und Radfahren nutzten. „Es wird nicht von allen angenommen“, berichtet Grubner und seufzt. Zu Beginn des Schuljahres stellt die Gemeinde daher zusätzliche Hinweisschilder in der Nähe der Volksschule auf.

In Hofstetten-Grünau steht aktuell eine Temporeduktion an der Grünsbachkreuzung zur Debatte. Hier prüfte ein Verkehrstechniker einen 70er, die Stellungnahme steht noch aus. Ansonsten drücken Fahrer vor allem bei der Pielachtaler Sehnsucht aufs Gaspedal. „Das wissen wir von den Geschwindigkeitsmessungen. Da ist die Polizei aber ständig unterwegs und schaut“, berichtet Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP). Im Ortsgebiet gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h, 30er-Zonen gibt es keine. „Das müssen wir uns mal wieder anschauen. Aber mit den riesigen Baustellen wird es ohnehin ruhiger“, so Rasch.

Gerade Straßenzüge begünstigen Rasen

Gleich mehrere 30er-Zonen gibt es hingegen in Ober-Grafendorf. Allerdings werden sie dem Polizisten und Grünen-Gemeinderat Walter Horinek zufolge immer wieder missachtet. Mühlweg oder Siedlungsstraße sind nur zwei Beispiele für bekannte Raserzonen. „Überall, wo gerade Straßenzüge sind, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung gerne ignoriert“, weiß Horinek.

Er kennt aber auch ein Vorzeigebeispiel: Die Neugestaltung der Weingartgasse mit den begrünten Nebenflächen erschwere es, aufs Gas zu steigen. Eine Verkehrsberuhigung fand auch in der Manker Straße statt. Die 30er-Zone beginnt nun kurz vor der Einfahrt zum Eurospar-Markt und endet kurz nach der Eisenbahnkreuzung.

In der Katastralgemeinde Kotting gibt es auf Wunsch einer Familie mit Kleinkindern ebenfalls einen Antrag auf Verkehrsberuhigung. Dieser wird seitens der Bezirkshauptmannschaft derzeit geprüft. „Schnell gefahren wird überall und man kann es nicht jedem recht machen, aber die Überschreitungen sind nicht immer auf Auswärtige zurückzuführen und das Thema betrifft viele Gemeinden“, meint Horinek.

Ähnlich sieht das der Frankenfelser Bürgermeister Herbert Winter (ÖVP): „Schwarze Schafe gibt es auf jeder Straße. Wir haben uns daran gewöhnt.“ In seiner Gemeinde gebe es keine Beschwerden wegen Rasern oder Wünsche nach Beschränkungen. Er vermutet, dass dieser Umstand mit den vielen Pendlerinnen und Pendlern zusammenhängt: „Sie wissen, was es bedeutet, wenn man länger pendeln muss.“ Niemand wolle eineinhalb Stunden für die Strecke nach St. Pölten benötigen.

Im Frankenfelser Ortsgebiet gilt auf der B 39 eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h. Der Eingang der Schule liegt an einer Nebenstraße. „Wenn Schulschluss ist, kann man dort sowieso nur Schrittgeschwindigkeit fahren“, erklärt Winter, wieso es aus seiner Sicht keine 30er-Zone braucht.

Notwendig war eine Geschwindigkeitsreduktion dagegen in der Stolzgasse in Kirchberg. Hier gibt es nicht nur mehrere Engstellen, sondern als Zubringerstraße für zahlreiche wichtige Orte wie die Rotkreuz-Ortsstelle, Volks-, Mittel- und Musikschule oder die Kirchberghalle auch ein hohes Verkehrsaufkommen. Seit über 15 Jahren gilt daher: runter vom Gas und Tempo 30. Nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich daran.

Hubert Kalteis` Gasthaus befindet sich direkt an der Stolzgasse. Der Wirt hält die Beschränkung für sinnvoll. „Sie ist aber nur dann zielführend, wenn sie auch verkehrsberuhigend wirkt“, schränkt er ein. Aus seiner Sicht braucht es dafür regelmäßige Kontrollen der Exekutive. Das steigere die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Wegen ihrer vielen Engstellen und dem hohen Verkehrsaufkommen gilt in der Kirchberger Stolzgasse seit über fünfzehn Jahren Tempo 30. Foto: Gerhard Hackner

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.