Seit 1. Juli gibt es für die außerschulische Jugendarbeit weitere Lockerungen. „Es sind jetzt Angebote indoor wie outdoor mit 100 TeilnehmerInnen ohne behördliche Anmeldung möglich, auch für uns gilt hier die 3-G-Regel“, freut sich Barbara Rieder, Leiterin des Streetworks Pielachtal, über die Entwicklung.

Getestet, geimpft und genesen: Anerkannt werden alle allgemein gültigen Testmöglichkeiten. „Testpässe aus der Schule sind auch anerkannt, fallen jedoch in den Sommerferien als Testmöglichkeit für Jugendliche weg", sagt Rieder. Doch das ist kein Problem: Das Streetwork hat vom Land Niederösterreich ausreichend Selbsttests für junge Menschen zur Verfügung gestellt bekommen. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 23 Jahren können somit einfach an den Angeboten des Streetwork Pielachtal teilnehmen. „Nicht jeder ist geimpft oder genesen. Sollten Jugendliche oder junge Erwachsene einen Selbsttest benötigen, können sie sich einen im Streetwork, in der Anlaufstelle oder bei Projekten gratis abholen,“ betont Rieder. Sie hofft auf Nutzung des Angebots, denn sie ist überzeugt: "Nur gemeinsam bekommen wir die Pandemie in den Griff.“

Ohne Testung weiterhin möglich sind Beratungen, Gespräche oder Begleitungen und Streetwork.“

Kontakt und Infos unter: www.streetwork-pielachtal.at

Übrigens: Das Projekt Streetwork Pielachtal wird mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union umgesetzt.