Barbara Rieder: „Wir sind eine Ressource für alle Jugendlichen“

„Das letzte Jahr war arbeitsintensiv. Wir haben sehr viel umgesetzt“, blickt Barbara Rieder, Leiterin von Streetwork Pielachtal, zurück. Dazu zählten etwa Besuche in den Schulen, Einladungen zu Jungbürgerfeiern, die Ferienspiele in Weinburg oder die Teilnahme an der Lehrlingsmesse in Rabenstein und der AK Messe in St. Pölten.

„Stück für Stück werden wir als Teil des Vereinslebens und als Ressource für alle Jugendliche wahrgenommen“, freut sich Rieder. Denn Jugendarbeit in einer Gemeinde bedeute, unterschiedliche Angebote zu setzen – vom betreuten Jugendraum bis hin zum Gestaltungs-Projekt im öffentlichen Raum. Ein Spezifikum im Pielachtal sei zudem, dass vieles nur über die Eltern funktioniere. Um die Reichweite zu vergrößern, läuft daher aktuell eine Eltern-Offensive, zum Beispiel über Elternabende und Schulfeste.

Insgesamt gab es letztes Jahr 3.212 Kontakte zu Jugendlichen. Mit den Öffnungsschritten stieg der Zulauf in den Jugendräumen, aber auch die Zahl der Einzelberatungen. „Ich glaube, es ist uns gelungen, junge Menschen wieder raus aus den vier Wänden zu bringen und Erlebnisse zu schaffen“, beschreibt Rieder die Veränderungen zu den Pandemie-Jahren zuvor. Auch die Herausforderung, mit Rabensteiner Jugendlichen in Kontakt zu treten, habe sich gelöst.

Themen, die Jugendliche grade beschäftigen, seien etwa Klima, Teuerung, der Krieg in der Ukraine und Zukunftssorgen. In der offenen Jugendarbeit käme zudem das Thema Armut hinzu. „Freizeit wird nicht günstiger für junge Menschen“, schildert Rieder. Zusammen mit dem Netzwerk „Armutskonferenz“ entwickeln die Streetworker daher Module für Schulen und die offene Jugendarbeit.

Projekt zur Förderung von Bio-Diversität

Heuer startet Streetwork Pielachtal ein Naturschutz-Projekt zur Förderung von Bio-Diversität. Sie wollen die Flächen vor dem Waggon in Weinburg, neben dem Jugendraum in Hofstetten-Grünau und hinter dem Pavillon in Kirchberg neugestalten, etwa mit Blühwiesen oder Totholz. Das Projekt wird zwei Jahre lang von der Billa-Stiftung „Blühendes Österreich“ gefördert.

Darüber hinaus soll im Sommer ein Brückenpfeiler beim Oggersheimer Platz in Rabenstein verschönert werden. „Wir wollen ein öffentliches Kunstwerk gestalten und Jugendliche in der Gemeinde sichtbar machen“, beschreibt Rieder. Dazu sind Workshops in Kooperation mit der Schule geplant. Begleitet wird das Projekt wieder vom Graffiti-Künstler Pascal Gruber alias „RoxS“.

Und noch ein weiteres Projekt steht in den Startlöchern: Die fahrbaren Bühnenbild-Elemente der Rabensteiner Outdoor-Bühne sollen bunt gestaltet werden. Hierfür holt die Jugendorganisation die St. Pöltner Kunstlehrerin Marianne Pleimer an Bord.

Jugendlichen Vielfalt bieten

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.