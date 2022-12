Streetwork-Pielachtal wird im Winter kreativ

Hallenfußball, Volleyball oder auch Brettspiele – all das können Jugendliche den Winter über in Weinburg spielen. Statt dem Waggon in Klangen, bietet „Streetwork Pielachtal“ in der kalten Jahreszeit ein Programm in der Kerschanhalle an. Die gemeinsamen Aktivitäten orientieren sich am Interesse der Jugendlichen. „Wir freuen uns, den Bedarf an Bewegung zu fördern und gemeinsam mit der Gemeinde der Nachfrage an Bewegungsangeboten in der kalten Jahreszeit Rechnung zu tragen“, berichtet Einrichtungsleiterin Barbara Rieder.

Bis Anfang März ist die Kerschanhalle jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in den Ferien können Jugendliche von 12 bis 18 Jahren das Angebot kostenlos nutzen. Während der Öffnungszeiten ist der Zutritt zur Halle ohne Anmeldung möglich. Auch die Garderoben und Sanitäreinrichtungen können mitbenutzt werden.

Tag der Offenen Tür in Kirchberg

Der Kirchberger Jugendraum ist im Winter ebenfalls geöffnet, immer montags von 15 bis 17.30 Uhr. Eine Gelegenheit zum Kennenlernen gibt es am Donnerstag, 15. Dezember beim Tag der Offenen Tür. Von 14 bis 18 Uhr warten Snacks, diverse Spiele und Baumwoll-Taschen-Druck auf die Besucherinnen und Besucher.

Das Projekt Streetwork Pielachtal wird mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union umgesetzt. Die Angebote von Streetwork Pielachtal sind für alle jungen Menschen im Alter von 12 bis 23 Jahren kostenlos nutzbar.

