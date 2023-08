Verjüngungsprojekt in Kirchberg: Neues Leben für alte Birnbäume

Für den Erhalt von Streuobstwiesen und alten Birnbäumen setzt sich seit sieben Jahren der Verein „Streuobsterhaltung Mostviertel“ ein. Das Ziel ist, bis zu 500 Jahre alte Obstbäume zu pflegen, zu verjüngen und zu neuem Leben zu erwecken.

Engagierter Obmann des Vereines mit 80 Mitgliedsbetrieben ist Bert Wieser aus Randegg. Der ausgebildete Baumwärter berichtet: „Die alten Birnbäume haben das 18. und 19. Jahrhundert stark geprägt und waren wirtschaftlich sehr wichtig. Wir revitalisieren sie mit Pflege- und massiven Schnittmaßnahmen, um das Wachstum neu anzuregen. Die Bäume sorgen für ein gesundes Klima, fördern den Grundwasserschutz, kühlen die Umgebung ab und sind ein lebendes Insektenhotel“.

Im Zuge eines dreijährigen Projektes hat der Verein mit Unterstützung des NÖ Landschaftsfonds einen Hubsteiger mit Raupenfahrwerk angeschafft, mit dem man Bäume bis in 25 Meter Höhe, auch in steiler Hanglage, bearbeiten kann. Dieser Tage war Bert Wieser mit dem Gerät am Bauernhof der Familie Gonaus (Losbach) in Kirchberg im Einsatz. Michael Gonaus informiert: „Wir haben alte und seltene Birnbäume wie die Knollbirne, Rote Holzbirne und Speckbirne und möchten diese bestmöglich erhalten.“ Ergänzend dazu berichtet Anton Gonaus als Obmann der Leaderregion Mostviertel-Mitte: „In den 60er-Jahren hatten wir 30 Millionen Streuobst- und Birnbäume. Jetzt sind es nur mehr vier Millionen; ein Großteil ist überaltert. Darum sind Pflege- und Verjüngungsmaßnahmen so wichtig“.

Wir müssen die alten Birnbäume mitnehmen in die Zukunft. Es dauert Generationen, bis der Ertrag von Neupflanzungen richtig spürbar ist. Wir müssen hier in Zeitfenstern von hundert Jahren, also in Enkel-Generationen, denken. Bert Wieser, Obmann des Vereines Streuobsterhaltung Mostviertel

Zusätzlich organisiert die Leaderregion auch dieses Jahr wieder eine Pflanzaktion für alte Obstbaumsorten.