Baum stürzte auf Stromleitung der Mariazellerbahn

Der Aufmerksamkeit eines Passanten ist es zu verdanken, dass ein Sturmschaden an der Mariazellerbahnstrecke rasch entdeckt wurde. Dieser bemerkte, dass in Frankenfels ein Baum auf die Stromleitung gefallen war und verständigte die Feuerwehr. Zeitgleich schlug auch das elektronische Meldesystem der NÖ Bahnen an.

Der rund 20 Meter lange Stamm wurde sichtlich von einer Windböe umgerissen und kam auf der Oberleitung der Mariazellerbahn zu liegen. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung mit dem Team der NÖ Bahnen beschloss die Feuerwehr Frankenfels, dass die Entfernung des Baumes mittels Hubgerät der NÖ Bahnen intern durchgeführt wird. Die FF Frankenfels sicherte derweil die Unfallstelle ab und führte für die Dauer des Einsatzes eine Verkehrsregelung durch.

Mittels Hubgerät entfernte das Team der NÖ Bahnen den rund 20 Meter langen Baum. Foto: FF Frankenfels

„Der Schaden war glücklicherweise innerhalb von einer Stunde behoben. In dieser Zeit wurde zwischen Frankenfels und Mariazell ein Schienenersatzverkehr eingerichtet“, informiert NÖ-Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer auf NÖN-Anfrage. Betroffen war nur die Bergstrecke vom Pielachtal ins Mariazellerland, Richtung St. Pölten lief der Verkehr der Himmelstreppe unverändert. „Es kam zu keinen Verzögerungen“, berichtet Heider-Fischer weiter.

Die Freiwillige Feuerwehr Frankenfels stand mit 12 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz.