Rabensteinerin macht Torten für jeden Anlass

Zuerst war es nur eine Torte, die sie für ihre Nichte backte und von der sie ein Bild auf FB postete. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und kam gut an. Rasch gab es erste Anfragen, ob sie denn nicht auch für andere Torten gestalten könnte. Wiesenhofer stieg darauf ein. Ob Hochzeit, Geburtstag oder sonstiger Anlass, die Torten-, Kuchen-, Keks-Bestellungen wurden immer mehr.

„Zuerst habe ich ja nur für Freunde und Bekannte gebacken, aber aufgrund der steigende Nachfrage wurde mir klar: ,Ich muss das auf ordentliche Beine stellen‘“, erzählt die 48-Jährige.

In Ober-Grafendorf den Konditorinnen-Beruf erlernt

Im Herbst des Vorjahres machte sie sich mit ihrer Backstube unter dem Namen „Michaela’s Tortenzauber“ selbstständig. „Da kann schon mal fast die ganze Wohnung zur Backstube werden“, schmunzelt sie. Doch neben der Torten-Leidenschaft geht Wiesenhofer weiter ihrem Brotjob bei einer Versicherung nach.

Dass die Rabensteinerin so eine Begabung fürs Backen und kreative Gestalten süßer Kunstwerke hat, kommt nicht von ungefähr: Michaela Wiesenhofer ist gelernte Konditorin. In ihrer Jugend machte sie ihre Lehre in der Konditorei Weiss in Ober-Grafendorf. Dann blieb sie ihrer Profession noch zwei Jahre im Café Bachinger in Kirchberg treu. Das Berufsleben verschlug sie aber in den Verkauf.

Eine Geburtstagstorte fertigstellen dauert, je nach Aufwand, drei bis vier Stunden, bei einer besonderen Hochzeitstorte können 20 bis 30 Stunden anfallen. „Beispielsweise ein Motorrad möglichst originalgetreu zu gestalten, ist nicht einfach“, weiß sie.

Ihre Kreativität kommt ihr da zugute - und eine spezielle Fondant-Mischung. Wiesenhofer bäckt auf Wunsch bio, vegan und glutenfrei. Eine Lieblingstorte hat sie nicht. „Abwechslung ist mir wichtig“, sagt sie. Eine Nusstorte mit Nougatcreme und oben drauf eine Vanillebiscuit mit Zitronenfrischkäse-Creme könnte es aber sein.

