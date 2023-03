Neue Konditorei in Kirchberg

Die Konditormeisterin Magdalena Fink aus Loich eröffnet am 11. März in Kirchberg ihr „Süßes Häuschen“. In der neuen Backstube samt Verkaufsraum will die 33-Jährige Mehlspeisen und Torten aller Art anbieten.

Die Konditormeisterin Magdalena Fink wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Foto: Hackner

Nach der Geburt ihrer Kinder arbeitete Fink zuletzt in Teilzeit bei der Bäckerei Penzenauer in Kirchberg. Allerdings fiel der Konditorin in letzter Zeit auf, dass es im Pielachtal eine große Nachfrage nach Mehlspeisen gibt. „Private und auch Gastbetriebe haben angefragt, ob ich für sie backen könnte. Das hat bei mir den Entschluss reifen lassen, dass ich selbstständig arbeiten möchte“, betont sie. Eigenständig zu arbeiten, sei immer ihre Stärke gewesen.

Durch Zufall entdeckte sie mit ihrem Gatten Thomas das Holzhaus im Ortszentrum neben der Nepomukstatue. Es stand die letzten Jahre leer. Früher war dort eine Pizzeria und davor ein kleines Gastlokal untergebracht.

Lehre bei der Bäckerei Reidies

Ihre Lehre absolvierte Fink als einer der letzten Lehrlinge bei der ehemaligen Firma Reidies in Kirchberg. Um Neues kennenzulernen, folgten Stationen bei Haubi`s Backstube in Petzenkirchen, der Konditorei Holzgruber in St. Leonhard sowie bei einer Cateringfirma und danach bei Merkur in Wien. In der Bundeshauptstadt bildete sie sich auch zur Meisterin fort.

„Bei mir wird frisch und saisonal gebacken“, beschreibt sie ihre Arbeit. „Für mich ist Backen Beruf und Hobby zugleich.“ Ihr Angebot umfasst Süßes für Zuhause, Kuchen, Schnitten, kleine und große Torten, Cupcakes, Macarons, Cakepops und Petit Fours. „Natürlich erfülle ich auch persönliche Wünsche und nehme Rücksicht auf Allergiker und Veganer.“

Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren. Die Eröffnung findet am 11. und 12. März statt. Da gibt es süße Leckereien, eine Eröffnungstorte und ein Gewinnspiel. Auf jeden Gast wartet eine kleine Überraschung.

