Das „Summercamp-4-kids“ der Zukunftsakademie Mostviertel wird heuer an sechs Standorten im Mostviertel durchgeführt. Neben Waidhofen, Ardagger, Ybbs, Scheibbs und Reinsberg ist Frankenfels in der letzten Sommerferienwoche einer der Workshop-Standorte für acht- bis 13-jährige Kinder.

Jeder Standort gestaltet sein eigenes Programm

In Frankenfels dreht sich am Montag, 27. August, von 8 bis 12.30 Uhr unter der Leitung von Professor Christian Leitner alles um IT. „Wir erstellen Videos, schneiden diese mit dem Programm Windows Movie Maker und vertonen sie anschließend“, so Leitner. Am Dienstag, 28. August, folgt ebenfalls von 8 bis 12.30 Uhr ein spannender Tag mit Erlebnis-Stationen über Windenergie.

Die Kosten belaufen sich auf 20 Euro je Workshop inklusive einer Jause. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 limitiert. Anmeldungen sind ab sofort an der NMS Frankenfels oder am Gemeindeamt möglich.