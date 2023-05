Heinz Trutschnig erneut für Werk in Italien ausgezeichnet

Zum 15. Mal wird der in Weinburg lebende Surrealist Heinz Trutschnig in Italien für sein künstlerisches Schaffen ausgezeichnet. Für sein Werk „Das Mädchen und die Kröte“ erhält er die Auszeichnung „Zeus“ für besondere künstlerische Leistungen.

Sie wird ihm am 15. Juli im Zuge der Biennale di arti visive „Salento Event of Contemporary Art 2023“ überreicht.

„Italien zeichnet mich erneut aus“, freut sich der in Weinburg lebende Surrealist. Mit dem Werk „das Mädchen und die Kröte“ werden es bereits 15 Werke sein, die in Italien ausgezeichnet wurden.

Für Trutschnig ist das der Beginn einer neuen Ära, „da das Jahr 2023 der Beginn ein neues Kapitel in meinem Schaffen aber auch eine Veränderung meiner gesamt künstlerischen Laufbahn sein wird. Also ein neuer Aufbruch.“ Was genau das bedeutet, beschreibt er so: „Ich tauche noch tiefer in meine Seele und die Geschichten auf der Leinwand werden dadurch emotionaler, ehrlicher aber auch kritischer“.

2023 und 2024 nimmt er an Ausstellungen und Kunstmessen in Italien, USA, Spanien und zweimal auch in Österreich teil.

