Pielachtal holt Gold und Silber

Unter dem Motto „Begeisterung soits lebn“ stand der diesjährige Tag der Landjugend, bei dem die besten Arbeiten aus dem Projektmarathon vor den Vorhang geholt wurden. Gleich zweimal Gold und einmal Silber gab es für die Landjugendgruppen aus dem Pielachtal.

Die Landjugend Kirchberg bekam Gold für das Projekt „Unterm neuen, grünen Dach lernt sich besser ein jedes Fach!“ Im Schulhof des Schulzentrums errichtete sie eine Freiluftklasse samt begrüntem Dach und Sitzgelegenheiten sowie eine Bank rund um einen Baum.

Ebenfalls Gold heimste die Landjugend Weinburg ein. Sie legte beim Mostbrunnen im Ortsteil Eck einen Lehrpfad rund um die Dirndl an.

Für das Projekt der Landjugend Frankenfels-Schwarzenbach gab es Silber. Sie gestaltete unter dem Motto „Do schauts her, daun wissts mehr“ ein Einfahrtsportal für Schwarzenbach. Dazu waren verschiedene Mauer-, Holz-, und Elektroarbeiten notwendig.

Auf dem Programm stand auch ein Rückblick über das Jahr. Höhepunkte waren die Hilfsaktion für die Ukraine „blau-gelb hilft blau-gelb“, das Volkstanzfest „auftanzt & aufgspüt“ und die Übergabe einer Spende in Höhe von 80.920 Euro an das Ö3 Weihnachtswunder in St. Pölten. Groß war die Freude zudem über 15 neue Landjugend-Vereine sowie ein Wachstum um fast 1.000 Mitglieder.

Außerdem wurde eine neue Landesleitung gewählt. Anja Bauer aus dem Bezirk Stockerau und Markus Höhlmüller aus dem Bezirk Scheibbs stehen der Landjugend Niederösterreich vor. Unterstützt werden sie von Landesbeiräten. Für das Mostviertel kam Benjamin Fuxsteiner aus Kirchberg neu hinzu.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.