Pielachtaler Musikschülerinnen und -schüler zeigten ihr Können

An zwei Tagen zeigten die Musikschulen Niederösterreichs ihr umfangreiches Repertoire. Auch die Musikschule Pielachtal sowie die Musikschule Ober-Grafendorf holten einerseits ihre Schülerinnen und Schüler vor den Vorhang und brachten andererseits den Musikschulunterricht den Volksschülerinnen und -schülern der Region näher.

Am Freitag begeisterten die Schülerinnen und Schüler des Gemeindeverbands der Musikschule Pielachtal die Besucherinnen und Besucher solistisch und in Ensembles mit einem Konzert im Gemeinde- und Kulturzentrum in Rabenstein an der Pielach. Die Bläserklasse Rabenstein machte den Anfang. Zu hören waren auch Solistinnen auf der Violine, dem Klavier, dem Keyboard und der Steirischen Harmonika mit anspruchsvollen Konzertbeiträgen. Julia Buchner, die die Übertrittsprüfung in die Oberstufe mit ausgezeichnetem Erfolg abgelegt hatte, erhielt ihre Urkunde. Den Abschluss bildete ein großes Ensemble aus Band, Streicher- und Harmonikagruppe mit einem Cover von „Expresso und Tschianti“ der Gruppe Josh.

Die Musikschule Pielachtal sowie der Gemeindeverband der Musikschule Ober-Grafendorf brachten Volksschulkindern in den Gemeinden Bischofstetten, St. Margarethen/Sierning und Weinburg die Instrumente spielerisch näher, unter anderem mit der Geschichte „Die Bremer Stadtmusikanten – Bilderbuchkino mit Musik“.

Michaela Hahn, Geschäftsführerin des MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich, zeigte sich hocherfreut über die große Vielfalt, die heuer bei den Veranstaltungen geboten wurde: „Es ist wunderbar, mitanzusehen, mit welchen spannenden Aktionen den Besucherinnen und Besuchern die Instrumentenvielfalt und das Können der Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichste Weise präsentiert wurden!“

In den kommenden „regionalen Aktionswochen“ laden die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien alle Musik- und Kunstinteressierten zum Schnuppern ein. In diesen Wochen können sich Kinder und Jugendliche und ihre Eltern über die unterschiedlichen Fächer informieren, Instrumente oder Kunstfächer ausprobieren, Musikschullehrende persönlich kennenlernen und Konzerte besuchen. Damit startet auch die Anmeldezeit an den Musikschulen.

