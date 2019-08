Die Arbeiten für die neue Tagesbetreuungseinrichtung „Baumhaus“ in Hofstetten-Grünau gehen voran. „Wir sind fast im Finale. Diese Woche machen wir die Gartenanlage“, informiert Bürgermeister Arthur Rasch. Die Spielgeräte wurden zum Teil bereits aufgestellt. Auch im Inneren geht es rasch weiter, dort wird bereits der Boden gelegt.

Die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau veranstaltet für alle Interessierten am Mittwoch, 14. August, einen Tag der offenen Tür in der neuen Tagesbetreuungseinrichtung. „Am Vormittag laden wir die Arbeiter zur Gleichenfeier ein, am Nachmittag die Eltern, damit sie sich informieren können“, sagt Rasch. Es gibt auch noch einige Plätze. An die zehn Kinder können noch aufgenommen werden. „Wir nehmen Kinder aus dem ganzen Pielachtal und Umgebung“, informiert der Bürgermeister. Anlässlich des Informationstages wird es auch Freibier für die Besucher geben.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zählt in der heutigen Zeit zu den wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen“, davon ist man in der Marktgemeinde überzeugt. Deshalb wird mit September auch die neue Tagesbetreuungseinrichtung „Baumhaus“ für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren in Betrieb gehen. „Wir werden 46 Stunden in der Woche geöffnet haben. Regelbetrieb wäre von 7 bis 17 Uhr. Die Zeiten sind aber noch variabel, je nachdem, wie der Bedarf ist“, betont Rasch.

Für die Betreuungskosten gibt es verschiedene Pauschalen mit unterschiedlichen Betreuungszeiten. So kostet die Betreuung für die gesamte Woche bis

17 Uhr und am Freitag bis 13 Uhr 357 Euro. Auch ein kleinkindgerechtes Mittagessen wird für die betreuten Kinder angeboten. Es gibt Fördermöglichkeiten durch das Land.

Infos zu den Betreuungsmöglichkeiten gibt es auch zu den Amtsstunden oder telefonisch unter 02723/8242