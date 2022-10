Pielachtaler Kunstschaffende ließen sich über die Schulter schauen

Vollbild

Petra Wagner zeigte ihre Kunstwerke aus Glas und Draht in Rabenstein. Dorothea Maier präsentierte in Ober-Grafendorf ihr neuestes Werk mit dem Titel „Der neue Morgen“. Einblick in seine kunstvolle Holzverarbeitung gab Johannes Figur in seinem Atelier in der Industriestraße in Ober-Grafendorf. Bei Helmut und Margareta Kargl (l. und 4. v. l.) in Hofstetten-Grünau zu Gast waren Malerinnenkollegin Gabi Wagner, Erna Koppelhuber, Erna Reinhardt, Franz Prammer sowie Ehrenfried Reinhart. In Weinburg zeigte Manfred Lasser gemeinsam mit Malerin Danuta Rathammer seine Arbeiten mit Holz, Keramik, und und und. Renate Wittmann zeigte Monika und Werner König sowie Ilona Hagmann gemeinsam mit Kurt Wittmann ihre Gemälde sowie Patchwork-Kunst in Rabenstein. Waltraud Buder in Rabenstein besuchte ihre Stoff- und Nähmaschinen-Verkäuferin Christine Eberhardt aus Kirchberg. Tochter Romana Enne führte mit durchs Haus voller Patchwork-Stickereien sowie Gemälde. Ergänzend zu ihrer Malerei, Grafik, Fotografie und Filmperformance präsentierte Christa Biedermann Originaldokumente ihres Urgroßvaters Anton Rath über die Imkerei. Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer und Vize Severin Zöchbauer waren beeindruckt.

