Kirchberger Blasmusikverein hat neuen Kapellmeister

Der Blasmusikverein Kirchberg bekam mit Martin Lettner, 46 Jahre alt, einen neuen Kapellmeister. Die offizielle Übergabe des Dirigentenstabes durch seine Vorgängerin Karin Grubner erfolgte im Rahmen des Konzertes der Blasmusik beim Dirndlkirtag in Kirchberg.

Von den tausenden Besucherinnen und Besuchern gab es viel Applaus. Martin Lettner absolvierte ein Musikstudium, spielt die Tuba und hat die Kapellmeisterprüfung erfolgreich abgelegt. Zuvor war er Musiker und über zehn Jahre Kapellmeister beim Trachtenmusikverein Mitterkirchen im Machland. Auch Angehörige von ihm sind dort musikalisch tätig. Die Liebe hat den Musiker in das Dirndltal geführt; seine Gattin Sabine stammt aus Frankenfels. Die Familie bewohnt ein schmuckes Reihenhaus in Kirchberg. Beruflich absolvierte Martin Lettner das Francisco Josephinum in Wieselburg mit Schwerpunkt Landtechnik. Mit Lisa Veitinger als Stellvertreterin hat der neue Kapellmeister eine tolle Unterstützung.

Zuerst wusste Lettner nicht, ob er die erforderliche Zeit für diese Tätigkeit aufbringen kann. „Aber mit dem Rückhalt meiner Familie und dem engagierten und motivierten Team vom Blasmusikverein Kirchberg traue ich mir zu, diese Herausforderung anzunehmen“, zeigt sich der neue Kapellmeister optimistisch. „Ich steige in die großen Fußstapfen meiner Vorgängerin Karin Grubner, die schon auf dreißig Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Ich hoffe aber, den Erwartungen des Blasmusikvereines gerecht zu werden.“

Sichtlich stolz ist Blasmusik-Obmann Severin Zöchbauer: „Mit dem neuen Kapellmeister gibt es einen musikalischen Neustart bei unserem Blasmusikverein. Mit Hannes Grubner haben wir erst kürzlich einen neuen Stabführer bekommen. Unser Verein ist sehr froh, dass hier junge und dynamische Kräfte nachkommen“.

Mit großem Applaus verabschiedet wurde Karin Grubner. Einunddreißig Jahre lang war Sie als ehrenamtliche Kapellmeisterin bei der Blasmusik aktiv. Viele erfolgreiche Auftritte und zahlreiche Auszeichnungen bei Konzert- und Marschmusikbewertungen mit der Kapelle prägen diese erfolgreiche Ära. In dieser Zeit hat Karin Grubner 1.140 Proben mit der Musikkapelle abgehalten. Beruflich war Karin 41 Jahre lang als Musiklehrerin an der Musikschule Pielachtal tätig. Jetzt genießt sie ihre wohl verdiente Pension, spielt aber als Musikerin nach wie vor beim Blasmusikverein mit. Ihr Resümee: „Es war eine wunderschöne Zeit in meinem Leben und ich möchte die vielen Erlebnisse mit der Musikkapelle nicht missen“.