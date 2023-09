Nach 31 Jahren: Letzte Probe mit Kirchberger Blasmusik-Ikone

Eine Ikone des Kirchberger Blasmusikvereines ist Karin Grubner. Über 31 Jahre lang fungiert sie bereits als Kapellmeisterin und Dirigentin der Blasmusik bei den zahlreichen Auftritten, Konzerten und Marschmusikbewertungen des Vereines. Obmann Severin Zöchbauer berichtet: „In dieser Zeit hat unsere Karin 1.140 Proben im Musikerheim geleitet. Sie blickt mit unserem Musikverein auf viele erfolgreiche und preisgekrönte Auftritte zurück.“ In der Vorwoche hielt die Kapellmeisterin ihre letzte Probe mit den Musikerinnen und Musikern ab. Es gab Wehmut, viele Dankesworte und so manche Abschiedsträne.

Das Resümee von Karin Grubner: „Es war eine wunderschöne Zeit in meinem Leben und ich möchte die vielen Erlebnisse mit der Musikkapelle nicht missen“. Bei der Musikprobe wurde ihr Nachfolger vorgestellt. Martin Lettner fungiert als neuer Kapellmeister bei der Blasmusik Kirchberg. Er wohnt seit drei Jahren mit seiner Familie in der Gemeinde, hat die Kapellmeister-Ausbildung erfolgreich absolviert und spielt die Tuba. Als Kapellmeister-Stellvertreterin ist Lisa Veitinger tätig. Die offizielle Übergabe des Dirigentenstabes von Karin Grubner an ihren Nachfolger findet im Rahmen des Konzertes der Blasmusik beim Pielachtaler Dirndlkirtag in Kirchberg vor großem Publikum statt.

Musikerin Ines Taschl meinte: „Unsere Kapellmeisterin Karin war immer sehr korrekt zu allen. Es gab nie ein böses Wort, sie war immer motiviert und gut drauf und stets mit einem Lächeln dabei.“