Die Nacht Nacht sein lassen: „Earth Night“ von Rabensteiner gewürdigt

Eine Nacht lang das Licht aus lassen: Das ist das Ziel der „Earth Night“, eine Aktion der „Paten der Nacht“. Für die Umsetzung dieser Aktion in Österreich bekam Klaus Reitbauer aus Rabenstein beim „Taten statt Worte“-Wettbewerb des Landes NÖ Dank und Anerkennung zugesprochen.

Klaus Reitbauer aus Rabenstein ist ein „Pate der Nacht“. Foto: privat

Auf das Problem Lichtverschmutzung aufmerksam geworden ist Reitbauer durch die Astrophotografie. „Mir ist aufgefallen, dass das Licht beim Fotografieren stört. Aber wenn man dann etwas nachdenkt, bemerkt man, dass sich das Licht auch auf die Vögel, Insekten, die Menschliche Gesundheit und sogar die Pflanzen auswirkt“, erzählt der berufliche KFZ-Mechaniker.

Er wurde auf die deutsche Organisation „Paten der Nacht“ aufmerksam. Kurzerhand gründete er ein österreichisches Team. Engagierte Mitglieder fand er recht schnell. In sieben Bundesländern sind die „Paten“ vertreten, das Ziel ist, dass es in jedem Bundesland eine Ansprechperson gibt.

Der Erde eine Nacht schenken

Die „Earth Night“ wurde bereits 2020 ins Leben gerufen. Letztes Jahr fand sie am 23. September statt. Den Zeitpunkt haben die „Paten“ nicht willkürlich gewählt: Das Ziel war, einen Freitag möglichst nahe an einer Neumondnacht zu finden. „Außerdem ist der September ideal, da es dann bereits früher finster wird, als in den Sommermonaten“, erklärt Reitbauer.

Österreichweit beteiligten sich einige Gemeinden an der „Earth Night“ und schalteten die nicht zwingend nötige Straßenbeleuchtung ab. Für Reitbauer stellt das kein Sicherheitsrisiko dar. „Wenn in Siedlungsbereichen nicht beleuchtet wird, ist das nicht gefährlich. Jedes Fahrzeug hat eigenes Licht“, sagt der „Pate“. Jedoch betont er, dass Sicherheitszonen, etwa Schutzwege, durchaus beleuchtet sein sollten: „Dort, wo’s nötig ist und wann es nötig ist, soll es brennen.“

Reitbauer selbst achtet darauf, dass in seinem Haushalt ab 22 Uhr alles finster ist – zumindest nach außen. Durch Jalousien kann verhindert werden, dass Licht nach draußen dringt. „Aber bei der ‚Earth Night‘ zelebriere ich die Dunkelheit immer. Da beleuchte ich das Zimmer höchstens mit Kerzen“, sagt der Rabensteiner.

Lösungsansätze für eine dunklere Nacht

Bei der „Earth Night“ geht es hauptsächlich um Aufmerksamkeit für das Thema Lichtverschmutzung. Jedoch fordern Klaus Reitbauer und die „Paten der Nacht“ auch konkrete Verbesserungen von der Politik.

Bei der Straßenbeleuchtung gäbe es bereits weit umweltverträglichere Technologie. „Full-Cut-off-Leuchten“ strahlen zum Beispiel nur nach unten, nicht in den Himmel hinauf. Beim Licht selbst gibt es ebenfalls Unterschiede. Je höher der Blauanteil, desto greller und schädlicher ist es. Deswegen fordert Reitbauer, nur Leuchten mit einer Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin einzusetzen.

„Sehr wichtig ist zudem, die Beleuchtung bei öffentlichen Gebäuden zu reduzieren“, sagt Reitbauer. Dies sei auch öffentlichkeitswirksam: „Es fällt den Leuten auf, wenn ein Gebäude nicht beleuchtet ist. Dadurch werden sie auf die Thematik aufmerksam.“ Die Energieersparnis beim Abschalten der Beleuchtung sei außerdem ein positiver Nebeneffekt, vor allem in Anbetracht der hohen Energiepreise.

