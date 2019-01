KIRCHBERG Seit März 2012 geben die Helfer der „Team Österreich Tafel“ jeden Samstag im Rot-Kreuz-Haus, Schulgasse 7, an Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen Lebensmittel aus, die Partnergeschäfte im Pielachtal zur Verfügung stellen.

Susanna Sunk und Anita Riegler vom Organisationsteam berichten: „Seit dem Start der Tafel bis jetzt wurden 155 Kunden registriert. Pro Ausgabetag kommen an einem Samstag rund 10 bis 15 Familien und Einzelpersonen aus Kirchberg und den Nachbargemeinden zur Lebensmittelausgabe. Die Anzahl der Flüchtlingsfamilien ist dabei stark rückläufig.“ Die Team Österreich Tafel in Kirchberg hat derzeit 33 Helfer. Sie verteilen im Jahr circa 5.000 Kilogramm an Lebensmitteln. Diese werden von den Partnergeschäften Cafe/Regionalladen Bachinger, Da Bauernlodn, Bäckerei Penzenauer, Lebensmittelmärkte Billa und Spar sowie Bipa und DM in Kirchberg, Hofstetten-Grünau und Ober-Grafendorf abgeholt. Die Ware hat das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht und darf nicht mehr verkauft werden, ist aber noch einwandfrei.

Die Ausgabe beginnt jeden Samstag um 17.45 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in Kirchberg. Die Reihenfolge wird gezogen und die vorhandene Menge möglichst gerecht und kostenlos an die Kunden ausgegeben. Für die Bezugsberechtigung bei der Team Österreich Tafel gibt es genau festgelegte Einkommensgrenzen. Susanna Sunk betont: „Familien oder Einzelpersonen aus dem Pielachtal, welche die Kriterien erfüllen, sind eingeladen, diese Möglichkeit zu nützen und zur Ausgabe zu kommen. Die Kunden der Tafel tragen dazu bei, dass viele Lebensmittel, besonders jene mit kurzer Haltbarkeit, von den Geschäften nicht entsorgt werden müssen, sondern sinnvoll genützt werden.“