Sammelsystem für Regenwasser in Weinburg fertiggestellt

Nach einem Sommer, der geprägt war von mehreren Wochen andauernder Trockenheit, hat sich für Lotte Riesenhuber, Projektleiterin der Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR!) Pielachtal, einmal mehr gezeigt: Wasser ist eine wertvolle Ressource, mit der schonend umgegangen werden muss. Immer länger werdende Trockenperioden würden sichtbar machen, dass die Sammlung von Regenwasser immer weiter an Bedeutung gewinnen werde. Deshalb wurde im Laufe des Sommers im TEH-Kräuterschaugarten Weinburg ein Regenwassersammelsystem errichtet.

Erfunden hat das in dieser Form einzigartige System Günther Steindl. Die Anlage sammelt das auf der Dachfläche anfallende Regenwasser, das über seicht verlegte Schlauchleitungen in mehrere Behälter geleitet wird. Sind die Behälter voll, wird das überschüssige Wasser über Tropfleitungen in den Wurzelbereich der Pflanzen geleitet. Die Anlage funktioniert völlig ohne Strom und sei laut Riesenhuber sehr wartungsarm. Durch neuen Regen wird das Wasser in der Anlage teilweise getauscht und bewegt. Dadurch soll die Verkeimung verhindert und die Qualität verbessert werden.

Das Ziel des Pilotprojektes ist nicht nur, die durstigen Pflanzen im Kräutergarten mit kühlem Nass zu versorgen, aber auch durch Infotafeln die Besucherinnen und Besucher dazu anzuregen, selbst Regenwassersammelsysteme zu errichten. Zu diesem Zweck gibt es am Samstag, 7. Oktober, um 9.30 Uhr eine Infoveranstaltung im TEH-Kräuterschaugarten Weinburg. Bei dieser wird Günther Steindl die Anlage präsentieren und alle Fragen rund um Regenwassersammlung beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Finanziert wird diese Anlage aus dem „KLAR! Pielachtal“-Projekt. Alle Maßnahmen in diesem Projekt werden federführend von Lotte Riesenhuber begleitet.