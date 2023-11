Weiße Fahne bei den „Kräuterhexen“

Traditionelle Europäische Heilkunde (TEH) umfasst Methoden, die tief in europäischen Regionen verwurzelt sind und mit den Zutaten arbeiten, die die Natur bietet. Das WIFI St. Pölten bietet Kurse an, in denen man sich zur TEH®-Praktikerin bzw. -Praktiker ausbilden lassen kann. Diese Gelegenheit haben vor Kurzem 15 Teilnehmerinnen genutzt. Der Kräuterschaugarten Weinburg dient dafür als wichtige Ausbildungsstätte.

Nach der schriftlichen Prüfung durften die angehenden TEH Praktikerinnen ihre Projektarbeiten im WIFI St. Pölten präsentieren. Diese waren so vielfältig wie die Kräuterwelt selbst. Von eigens gebrauten Bier mit dem sonnigen Glanz des Johanniskrauts bis hin zu einer Zeitschrift, welche die Wunder der Kräuterwelt umspannt, einem Kalender, der kostbare Einblicke in die Welt der Heilpflanzen bot – jede Präsentation für sich war einzigartig und brachte die Vielfalt der Kräuterwelt zum Ausdruck.

Über einen Zeitraum von neun Monaten, von Februar bis Oktober, wurde den Teilnehmenden traditionelles und neues Wissen über die Pflanzenwelt vermittelt. Sie lernten nicht nur, welche kostbaren Wirkstoffe in den Kräutern verborgen sind, sondern auch, wie sie diese liebevoll und fachkundig verarbeitet werden. Der Kräuterschaugarten Weinburg diente dabei als lebendige Inspirationsquelle und als Ort des Wissenserwerbs.