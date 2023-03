Osterbräuche in Kirchberg: Ein Überblick

Ob die Osterausstellung von Helga Schmid, das Ostereier-Schießen der Schützengilde oder das Palmbuschen binden – in der Zeit rund um Ostern werden in Kirchberg viele Bräuche hochgehalten.

Eine lange Tradition ist die Osterausstellung der Bäuerin Helga Schmid mit über 4.000 bunt bemalten Eiern in ihrem Gsolhof direkt an der B39. Die Weltrekord-Ostereiermalerin hat täglich geöffnet. Ihre Kunstwerke können bestaunt, aber auch als Präsent erworben werden.

Die Pielachtaler Schützengilde veranstaltet in der Osterwoche traditionell ein „Ostereier-Schießen“ im Schützenhaus in Schwerbach. Dieses Jahr findet der Wettbewerb am Mittwoch, 5. April, und Donnerstag, 6. April, jeweils von 17 bis 20 Uhr und am Freitag, 7. April, von 14 bis 19 Uhr statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten für jeden geschossenen Dreier ein Osterei. „Es gab schon Sieger, die bis zu 100 Ostereier erhalten haben“, informiert Rudi Kluttig von der Schützengilde.

Palmbuschen binden ist ein alter Brauch, besonders im bäuerlichen Bereich. Heuer findet die Weihe am Palmsonntag, 2. April, um 10 Uhr bei der Lourdeskapelle statt. Außerdem organisiert die Pfarrgemeinde einen Naturkreuzweg am Karfreitag. Beginn ist am 7. April um 19 Uhr bei der Pfarrkirche. Im Zuge der Prozession wird ein Holzkreuz von der Kirche bis zum Hieblkreuz am Kirchenberg getragen; jedes Jahr von einer anderen Pfarrorganisation.

„Stosuppe“ am Karfreitag

Am wichtigsten katholischen Fasttag, dem Karfreitag, gibt es in vielen Haushalten im Pielachtal nur eine „Stosuppe“ – eine Suppe aus gestockter Milch, der oft Kümmel hinzugefügt wird. Diese einfache, aber köstliche Suppe wird meist mit selbst gebackenem Brot oder mit Erdäpfeln als Beigabe gegessen. Aber auch Osterstriezel und -brote werden gebacken. Oftmals wird dabei ein selbst geselchter Osterschinken eingebacken.

