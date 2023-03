Pielachtal: Wandern zur Dirndlblüte

Sobald es wärmer wird, beginnt im Pielachtal die Blütezeit der Dirndlsträucher. Über fünfzigtausend Sträucher zeigen dann ihre gelbe Blütenpracht im ganzen Dirndltal. Aktuell springen die ersten Knospen auf, die volle Blüte wird rund um den 10. März erwartet.

Begleitet wird das Erwachen in der Natur von den Pielachtaler Naturvermittlern im Zuge der Dirndlblüten-Wanderungen. Unter dem Motto „Dirndln bliahn gschpian“ findet am Sonntag, 12. März, die erste Dirndlblütenwanderung rund um den Eibenberg am „Dörfl auf der Eben“ statt. Sie startet um 14 Uhr, soll drei Stunden dauern und wird von Fritz Kollermann begleitet. Der pensionierte Landwirt und Naturvermittler kennt sich am Eibenberg bestens aus. Er kann nicht nur über die Landschaft, Kultur und Dirndlsträucher, sondern auch über die Produkte und das Schnapsbrennen vielerlei erzählen. Treffpunkt ist der Hof der Familie Kollermann (Tradigistgegend 11).

Bei der nächsten Wanderung am Samstag, 18. März, begleitet Cornelia Janker alias „Gstanzl-Conny“ die Gäste in Rabenstein an der Pielach. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr am Bahnhof Rabenstein. Die weiteren Dirndlblüten-Wanderungen finden am 25. März mit Treffpunkt am Bahnhof Schwarzenbach und am 26. März mit Start beim Wildkräuterhotel Steinschalerhof statt.

Die Wanderungen organisiert der Tourismusverband Pielachtal. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0676/70 44 262 oder tourismus@dirndltal.co.at. Weitere Informationen, etwa zu den Kosten, unter www.pielachtal.info.

