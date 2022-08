Pielachtal/St. Pölten: Menschen horten Holz

Werbung

Besitzer von Holzheizungen haben sich zu Beginn der Spannungen rund um die russischen Gaslieferungen wohl noch in Sicherheit gewogen. Doch das ist jetzt vorbei: Es häufen sich die Beschwerden wegen Lieferproblemen und Teuerungen beim Holz.

Felix Montecuccoli vom Forstbetrieb Mitterau meint dazu: „Mittelfristig gesehen gibt es zwar genug Holz, aber heuer kommt es durch den enormen Anstieg der Nachfrage zu Versorgungsengpässen. Die Menschen horten ihr Heizmaterial und besorgen sich teilweise die dreifache Menge von ihrem normalen Verbrauch.“

„Viele greifen auf Briketts zurück. Leider nehmen einige auch feuchtes Holz, aber das ist nicht geeignet.“ Ludovico Tacoli, Fridau

Ludovico Tacoli von der Guts- und Forstverwaltung Fridau hat eine ähnliche Wahrnehmung. Der Gutsherr meint außerdem, dass viele Öfen in letzter Zeit verkauft wurden und Gasheizer nun auf Holz ausweichen und es deshalb überall ausverkauft sei. „Es gibt auch nicht wirklich eine Alternative zum Buchenbrennholz. Viele greifen auf Briketts zurück. Leider nehmen einige auch feuchtes Holz, aber das ist nicht geeignet“, macht Ludovico Tacoli aufmerksam.

Montecuccoli verweist außerdem auf den langen Produktionszeitraum von Holz, da es ein Jahr im Vorhinein geerntet werden muss. Gerade wer einen Scheitholzofen hat, müsse sich der langen Vorlaufszeit bewusst sein. Wer bereit ist, etwas anderes als Buchenscheite zu nehmen, dürfte in nächster Zeit allerdings keine Probleme haben. Tacoli sieht eine starke Nachfrage von Buchenbrennholz: „Die Buche ist bei der Verbrennung schöner und sie hat mehr Energie gespeichert.“

Montecuccoli bevorzugt Hackgut, da Pellets viel Energie zum Herstellen benötigen und Energie ja immer teurer wird. Wer auf Holz aus der Region setzt, müsse sich weniger Sorgen machen.

Auch Bestandskunden von Tacoli können sich auf seine Holzlieferungen verlassen. Bei Neukunden ist abzuwägen, wie viel Material gebraucht wird, wo die Person wohnt, und welche Möglichkeiten es als Alternative geben würde. Neben dem regionalen, schaut er zudem auf den sozialen Aspekt. „Ich achte darauf, dass auch diejenigen Holz geliefert bekommen, die es erst im Dezember bezahlen können. In Zeiten wie diesen brauchen viele Leute das Weihnachtsgeld, um sich Heizmaterialien leisten zu können“, sagt Tacoli.

Unsicherheit treibt Preise in die Höhe

Auch Harald Hummer vom Raiffeisen Lagerhaus gibt Auskunft: Es herrscht eine sehr hohe Nachfrage aufgrund der derzeitigen Unsicherheit. Das Risiko besteht, dass die Preise noch steigen, es ist bereits jetzt ein hoher Anstieg zu bemerken. Man sollte Holz-Pellets jetzt bestellen, auch wenn diese deutlich teurer als im Vorjahr sind. Die Preisentwicklung in den nächsten Jahren ist unklar. „Wir werden unsere Kunden beliefern können, Wartezeiten sind jedoch einzuplanen.“

Die Anfragen an die Arbeiterkammer wegen der Preissteigerungen häufen sich generell, jetzt rückt immer mehr das Thema Heizen in den Fokus. St. Pöltens Bezirksstellenleiter Andreas Windl verweist außerdem auf die Mehrfachbelastung in vergangener Zeit durch Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit.

Bei den derzeitigen Preisen beim Holz würden oft externe Faktoren wie Energiekosten oder Lieferschwierigkeiten den Verbrauchern als Begründung genannt werden. Derweil könne Brennholz, das vor Jahren gefällt wurde, nicht wegen der gestiegenen Energiekosten teurer werden, sagt Windl. „Es liegt daher die Vermutung sehr nahe, dass auf dem Rücken der Verbraucher ein gutes Körberlgeld gemacht wird“, spricht er mögliche Spekulationen an.

