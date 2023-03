Kirchberger Landjugend führt Kriminalkomödie auf

Zur Theateraufführung der Kriminalkomödie mit dem schaurigen Titel „Mord im Weinkeller“ lädt die Landjugend Kirchberg ein. Die Premiere des letztendlich lustigen Theaterstückes findet am Samstag, 18. März, um 20 Uhr in der Kirchberghalle statt.

Geprobt wird seit Mitte Dezember und jetzt auch schon im Kostüm auf der Bühne. Bis auf Routinier Benjamin Fuxsteiner sind alle Mitwirkenden zum ersten Mal dabei und feiern ihr Debüt.„Es ist schon eine lange Tradition, dass die Landjugend in Kirchberg Theater spielt“, betont Fuxsteiner. „Wir wollen das als junge Gruppe weiterführen und haben viel Spaß bei den Proben und dann auch bei den Aufführungen vor Publikum.“

Auf der Bühne steht auch Dirndlkönigin Anna-Lena Moser. Sie tritt als Weinprinzessin auf und meint: „Das ist für mich eine ganze andere Rolle. Ich bin mit großer Freude dabei.“ Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler sind Thomas Mühlbacher, Fabian Hofmacher, Samuel Fuxsteiner, Magdalena Taschl, Matthias Kirchner, Maria König, Lisa Hölzl und Nicole Zöchbauer.

Die seitenlangen Texte und die Proben für die Theateraufführung der Landjugend hat Markus König als Regisseurfest im Griff. Foto: Gerhard Hackner

Als souveräner Regisseur fungiert Markus König. Mit den Proben ist er sehr zufrieden. Über die Komödie verrät er nur: „Das Ganze spielt sich in einer Gaststätte mit Weinverkostungen ab. Im Weinkeller passiert ein schauriger Vorfall, um den sich viele Missverständnisse ranken. Alles schaukelt sich auf. Wenn man aber dabei sein will, wie sich am Ende alles aufklärt, muss man unbedingt die Vorstellungen besuchen.“

Termine

Samstag, 18. März, 20 Uhr

Sonntag, 19. März, 14 Uhr

Freitag, 31. März, 20 Uhr

Samstag, 01. April, 20 Uhr

Das Stückt dauert samt Pausen zwei Stunden. Der Eintritt beträgt 8 Euro, bis 12 Jahre ist dieser frei. Den Reinerlös investiert die Landjugend in Weiterbildung, Sport, Kultur und Brauchtum.

