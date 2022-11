Pächter will Rabensteins Dorfwirtshaus beleben

Werbung

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit der „Gasthof zum Alten Brauhaus“ neu errichtet wurde. Jetzt möchte die Gemeinde mit Pächter Alfred Krassnig das Dorfwirtshaus wieder mit Leben füllen.

„Wir planen monatlich einen Freitagabend mit einem besonderen kulinarischen Thema oder auch Musik“, verrät Bürgermeister Kurt Wittmann anlässlich des Jubiläums.

Ideale Lage des Lokals mitten im Ort

Wie allgemein in der Gastronomie war es in den letzten Jahren nicht einfach für den Wirt. „Früher sind die ersten Gäste schon am Vormittag eingetroffen, oft waren das bis Mittag an die 20 Gäste; heute sind es zwei bis drei“, erzählt er.

Krassnig ist seit Jahrzehnten Wirt mit Leib und Seele und weiß, „dass sich durch Corona die Wirtshauskultur verändert hat“. Die Stammgäste und Kartenspielerrunden sind bislang kaum wiedergekehrt. Die Lage des Lokals mitten im Ort sei aber ideal. „Da braucht man kein Auto, um zu uns zu kommen“, stellt er fest.

„Viele sind berufstätig. Am Abend bleiben sie lieber daheim und bestellen sich was zum Essen.“ Krassnig über junge Gäste

Junge Gäste ins Wirtshaus zu holen, sei nicht einfach. „Viele sind berufstätig. Am Abend bleiben sie lieber daheim und bestellen sich was zum Essen“, beobachtet er. Er weiß um die Konsumverschiebung: „Die Zeiten des Wirtshausbesuchs nach dem sonntäglichen Kirchgang sind weitgehend vorbei.“

Mit den Themenabenden hofft er, mehr Leben ins Lokal zu bringen. Krassnig ist auch Wirt bei Veranstaltungen im GuK. „Das Geschäft geht gut“, betont er.

Im März 2012 fasste der Gemeinderat den Beschluss zum Abriss vom „Alten Brauhaus“. Mehr als 1,7 Millionen Euro hätte die Sanierung gekostet. In einer neunmonatigen Bauzeit wurde in mehr als 8.000 Arbeitsstunden das Gebäude errichtet. Am 11. November 2012 war die Eröffnung.

